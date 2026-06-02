Костюк – про перемогу над Світоліною: Хочу присвятити цей поєдинок українському народу



Сергій Шаховець, Володимир Слюсарь — 2 червня 2026, 15:36
Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала перемогу над Еліною Світоліною та дебютний вихід до півфіналу Ролан Гаррос-2026.

"Перед історичним матчем з Еліною хочу нагадати, що сьогодні була важка ніч. Я хочу присвятити цей поєдинок українським людям, українському народові і їхній стійкості. Слава Україні", – сказала Костюк.

Марта віддала належне Світоліній, яка завжди слугувала орієнтиром для українських тенісисток.

"Окремо хотіла б відзначити Еліну та її особливий внесок у розвиток українського тенісу. Вона неймовірне натхнення для нас", – додала Костюк.

Попереду Костюк очікує історичний півфінал. Українська тенісистка висловила сподівання на підтримку вболівальників.

"Це історичний день. Після стількох років у Турі, після сумнівів, складнощів, після першого чвертьфіналу – я у першому півфіналі Грендслему.

Я досі думаю, що до перемоги на Ролан Гарросі ще далеко. Але я сподіваюся, що вболівальники прийдуть на півфінал і підтримають мене", – сказала Костюк.

Нагадаємо, у вівторок, 2 червня, Марта Костюк у 1/4 фіналу Ролан Гаррос у трьох сетах здобула перемогу над першою ракеткою України Еліною Світоліною – 6:3, 2:6, 6:2. У півфіналі Марта зіграє проти "нейтральної" росіянки Мірри Андрєєвої.

