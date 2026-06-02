Костюк і Світоліна влаштували божевільний розіграш на Ролан Гаррос: трибуни вибухнули оплесками
Чвертьфінальний матч Ролан Гаррос між Мартою Костюк та Еліною Світоліною вже подарував уболівальникам момент, який цілком може претендувати на звання одного з найкращих розіграшів турніру.
У першому сеті за рахунку 4:1 на користь Костюк українки влаштували справжню тенісну битву. Обидві спортсменки демонстрували чудовий захист, діставали майже безнадійні м'ячі та відмовлялися поступатися в розіграші.
Після серії потужних ударів і зміни напрямків Марта зрештою дотиснула суперницю. Світоліна припустилася помилки, а Костюк миттєво скористалася своїм шансом і холоднокровно відправила м'яч у центр абсолютно порожньої половини корту.
Ефектний епізод викликав бурхливу реакцію трибун, а відео розіграшу швидко почало поширюватися серед тенісних уболівальників.
Наразі матч залишається максимально напруженим. Перший сет із рахунком 6:3 виграла Костюк, після чого Світоліна відповіла переконливою перемогою у другій партії – 6:2.
Нагадаємо, російська тенісистка Мірра Андрєєва стала першою півфіналісткою Ролан Гаррос, розгромивши у чвертьфінальному матчі румунку Сорану Кирстю.
Наступною суперницею "нейтралки" стане переможниця українського чвертьфіналу між Еліною Світоліною та Мартою Костюк.