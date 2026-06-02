Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking

Костюк і Світоліна влаштували божевільний розіграш на Ролан Гаррос: трибуни вибухнули оплесками

Богдан Войченко — 2 червня 2026, 15:02
Скріншот
Костюк і Світоліна влаштували божевільний розіграш на Ролан Гаррос: трибуни вибухнули оплесками

Чвертьфінальний матч Ролан Гаррос між Мартою Костюк та Еліною Світоліною вже подарував уболівальникам момент, який цілком може претендувати на звання одного з найкращих розіграшів турніру.

У першому сеті за рахунку 4:1 на користь Костюк українки влаштували справжню тенісну битву. Обидві спортсменки демонстрували чудовий захист, діставали майже безнадійні м'ячі та відмовлялися поступатися в розіграші.

Після серії потужних ударів і зміни напрямків Марта зрештою дотиснула суперницю. Світоліна припустилася помилки, а Костюк миттєво скористалася своїм шансом і холоднокровно відправила м'яч у центр абсолютно порожньої половини корту.

Ефектний епізод викликав бурхливу реакцію трибун, а відео розіграшу швидко почало поширюватися серед тенісних уболівальників.

Наразі матч залишається максимально напруженим. Перший сет із рахунком 6:3 виграла Костюк, після чого Світоліна відповіла переконливою перемогою у другій партії 6:2.

Читайте також :
Відео Світоліна – Костюк: історія очних зустрічей чвертьфіналісток Ролан Гаррос-2026

Нагадаємо, російська тенісистка Мірра Андрєєва стала першою півфіналісткою Ролан Гаррос, розгромивши у чвертьфінальному матчі румунку Сорану Кирстю.

Наступною суперницею "нейтралки" стане переможниця українського чвертьфіналу між Еліною Світоліною та Мартою Костюк.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
ВІДЕО Марта Костюк Ролан Гаррос Еліна Світоліна теніс