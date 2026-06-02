Це неймовірна історія: ексчетверта ракетка світу – про українське дербі у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Колишня британський тенісист Тім Генман висловився про майбутній чвертьфінальний матч Ролан Гаррос, у якому зустрінуться Еліна Світоліна (7) та Марта Костюк (15).

Його слова передає TNT Sports.

Срібний призер ОІ-1996 заявив, що статус цього протистояння може тиснути на обох українок. Він віддав належне їм за виступи на ґрунті в нинішньому сезоні й очікує на захопливу гру.

"Це той стан, коли гра йде легко та природно. Ти менше думаєш, а в ключові моменти дієш інстинктивно. Бачиш удар – виконуєш удар. Натомість, коли тобі важко здобувати перемоги, раптом починаєш розмірковувати: "Я можу зіграти сюди, але, можливо, краще туди". І коли з'являються такі сумніви, тоді й виникають помилки. Тож для обох гравчинь це, на мою думку, чудова можливість, адже вони обидві виграли дуже багато матчів на ґрунті. Вони обидві перебувають у чудовій формі – як фізично, так і психологічно. А те, що вони обидві представляють Україну, може додати певного додаткового тиску, але водночас і створює особливу можливість. Загалом це неймовірна історія", – сказав Генман.

Зазначимо, що матч Світоліна – Костюк відбудеться 2 червня. Він розпочнеться не раніше 13:30 за київським часом.

Букмекери визначили фаворитку цього протистояння. Вони вважають, що більше шансів на перемогу має друга ракетка України.