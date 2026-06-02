Ролан Гаррос 2026

Росіянка стала суперницею Світоліної або Костюк у півфіналі Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 2 червня 2026, 13:13
Мірра Андрєєва
Getty images

Російська тенісистка Мірра Андрєєва (8) стала першою півфіналісткою Ролан Гаррос, розгромивши у чвертьфінальному матчі румунку Сорану Кирстю (18).

Гра тривала лише 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:3.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Чвертьфінал, 2 червня

Мірра Андрєєва (-) – Сорана Кирстя (Румунія) 6:0, 6:3

Наступною суперницею "нейтралки" стане переможниця українського чвертьфіналу між Еліною Світоліною (7) та Мартою Костюк (15).

Матч наших тенісисток відбудеться одразу після матчу Андрєєвої, з анонсом цього поєдинку ви можете ознайомитися на сайті "Чемпіон".

