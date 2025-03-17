Світоліна піднялася на одну сходинку, Костюк втратила позиції в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 17 березня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг, у якому сталися невеликі зміни позицій найкращих тенісисток світу. Еліна Світоліна продовжує бути першою ракеткою України.

Перша трійка рейтингу не зазнала змін: лідеркою залишається фіналістка турніру в Індіан-Веллсі білоруска Аріна Сабалєнка. На другому місці з солідним відставанням розташовується полька Іга Швьонтек, а третю сходинку займає американка Коко Гофф.

Зміни сталися лише у другій половині першої десятки. 17-річна росіянка Мірра Андрєєва, здобувши титул в Індіан-Веллсі, піднялася на рекордну для себе 6 позицію, посунувши вниз Жасмін Паоліні та Єлену Рибакіну. Американка Емма Наварро втратила два рядки й опустилася з восьмого на десяте місце. Паула Бадоса, яка знялася зі змагань в Індіан-Веллсі, залишила чільну десятку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна завдяки виходу у чвертьфінал американського турніру піднялася на одну позицію й перебуває на 22 місці.

Марта Костюк наразі 29-та, втративши 5 сходинок у порівняння з попереднією версією рейтингу. Костюк в Індіан-Веллсі дійшла до четвертого кола і не захистила 270 очок з торішніх 390, отриманих за вихід у півфінал.

Даяна Ястремська завдяки виходу у 3 раунд на змаганнях у США піднялася на 4 позиції і тепер вона 42-га.

Ангеліна Калініна посідає 55 позицію після поразки на старті в Індіан-Веллсі.

Юлія Стародубцева піднялася на 2 рядки і знаходиться на 108 місці, а Дар'я Снігур опустилася на 9 місць і нині 137-ма.

Після виходу у півфінал 75-тисячника в Угорщині у другу сотню увірвалася Анастасія Соболєва. 20-річна українка знаходиться на 197 позиції, піднявшись порівняно з попередньою версією рейтингу на 22 сходинки.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 9606; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 7375; (3). Коко Гофф (США) – 6063; (4) Джессіка Пегула (США) – 5361; (5). Медісон Кіз (США) – 5004; (11). Мірра Андрєєва (-) – 4710; (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4518; (7). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4448; (9). Чжен Ціньвень (Китай) – 3985; (8). Емма Наварро (США) – 3859;

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22 (23). Еліна Світоліна (Україна) – 2130;

29 (24). Марта Костюк (Україна) – 1685;

42 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1284;

55 (54). Ангеліна Калініна (Україна) – 1072;

108 (110). Юлія Стародубцева (Україна) – 682;

137 (128). Дар'я Снігур (Україна) – 528;

197 (219). Анастасія Соболєва (Україна) – 352.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації змагань у Маямі, обігравши американку Варвару Лепченко.