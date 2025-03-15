Соболєва не зуміла пробитися до фіналу турніру ITF в Угорщині

Анастасія Соболєва (219) не змогла вийти у фінал турніру серії ITF W75, що відбувається в угорському Секешфехерварі. У півфінальному поєдинку українка поступилася Сіньї Краус (191, Австрія).

Матч тривав 1 годину 3 хвилини і завершився перемогою австрійки з рахунком 6:3, 6:2.

Соболєва за гру не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 2 помилки на подачі та 5 брейків.

ITF W75 Szekesfehervar

Секешфехервар, Угорщина, грунт (зал)

Призовий фонд: $60,000

Півфінал, 15 березня

Сінья Краус (Австрія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:3, 6:2

Це була перша зустріч спортсменок. У фіналі змагань Краус зіграє з Амаріссою Тот (396, Угорщина).

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі Соболєва розгромила Жибек Куламбаєву з Казахстану з рахунком 6:1, 6:3.