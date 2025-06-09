Світоліна піднялася на 13 позицію, інші українки теж прогресують в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 9 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал на Ролан Гаррос зробила крок вгору і піднялася на 13 позицію. Впевнено лідирувати в рейтингу продовжує фіналістка Відкритої першості Франції білоруска Аріна Сабалєнка. Тріумфаторка турніру американка Коко Гофф йде другою.

На найвищу для себе п'яту позицію з сьомої піднялася чвертьфіналістка грунтового мейджору китаянка Чжен Ціньвень. У зворотному напрямку прослідувала полька Іга Швьонтек, яка не змогла захистити минулорічний титул у столиці Франції.

У кінці першої десятки помінялися місцями іспанка Паула Бадоса та американка Емма Наварро.

Сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос француженка Лоїс Буассон злетіла з 361 позиції на 65-ту.

Друга ракетка України Марта Костюк після вильоту у першому колі Відкритого чемпіонату Франції опустилася на одну сходинку і наразі 26-та.

Даяна Ястремська піднялася на 3 рядки й посідає 45 позицію.

Серйозного прогресу досягла Юлія Стародубцева. Завдяки дебютному в кар'єрі виходу у третє коло мейджору вона додала 14 місць і стала 67-ю, встановивши персональний рекорд.

Ангеліна Калініна повернулася у топ-100 і наразі 96-та. Дар'я Снігур залишилася на 151 позиції.

На найвище у своїй кар'єрі 202 місце піднялася Олександра Олійникова. Анастасія Соболєва після проходження кваліфікації на Ролан Гаррос теж поліпшила свою позицію, вона 244-та.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 11553; (2). Коко Гофф (США) – 8083; (3) Джессіка Пегула (США) – 6483; (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4805; (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4668; (6). Мірра Андрєєва (-) – 4636; (5). Іга Швьонтек (Польща) – 4618; (8). Медісон Кіз (США) – 4484; (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684; (9). Емма Наварро (США) – 3649;

...

13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 3035;

26 (25). Марта Костюк (Україна) – 1736;

45 (48). Даяна Ястремська (Україна) – 1159;

67 (81). Юлія Стародубцева (Україна) – 924;

96 (113). Ангеліна Калініна (Україна) – 708;

151 (151). Дар'я Снігур (Україна) – 485;

202 (217). Олександра Олійникова (Україна) – 351;

244 (256). Анастасія Соболєва (Україна) – 306.

Нагадаємо, що стали відомі суми призових Еліни Світоліної та інших українок за виступи на Ролан Гаррос 2025.