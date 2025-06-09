Світоліна піднялася на 13 позицію, інші українки теж прогресують в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 9 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал на Ролан Гаррос зробила крок вгору і піднялася на 13 позицію. Впевнено лідирувати в рейтингу продовжує фіналістка Відкритої першості Франції білоруска Аріна Сабалєнка. Тріумфаторка турніру американка Коко Гофф йде другою.
На найвищу для себе п'яту позицію з сьомої піднялася чвертьфіналістка грунтового мейджору китаянка Чжен Ціньвень. У зворотному напрямку прослідувала полька Іга Швьонтек, яка не змогла захистити минулорічний титул у столиці Франції.
У кінці першої десятки помінялися місцями іспанка Паула Бадоса та американка Емма Наварро.
Сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос француженка Лоїс Буассон злетіла з 361 позиції на 65-ту.
Друга ракетка України Марта Костюк після вильоту у першому колі Відкритого чемпіонату Франції опустилася на одну сходинку і наразі 26-та.
Даяна Ястремська піднялася на 3 рядки й посідає 45 позицію.
Серйозного прогресу досягла Юлія Стародубцева. Завдяки дебютному в кар'єрі виходу у третє коло мейджору вона додала 14 місць і стала 67-ю, встановивши персональний рекорд.
Ангеліна Калініна повернулася у топ-100 і наразі 96-та. Дар'я Снігур залишилася на 151 позиції.
На найвище у своїй кар'єрі 202 місце піднялася Олександра Олійникова. Анастасія Соболєва після проходження кваліфікації на Ролан Гаррос теж поліпшила свою позицію, вона 244-та.
Рейтинг WTA:
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11553;
- (2). Коко Гофф (США) – 8083;
- (3) Джессіка Пегула (США) – 6483;
- (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4805;
- (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4668;
- (6). Мірра Андрєєва (-) – 4636;
- (5). Іга Швьонтек (Польща) – 4618;
- (8). Медісон Кіз (США) – 4484;
- (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684;
- (9). Емма Наварро (США) – 3649;
...
13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 3035;
26 (25). Марта Костюк (Україна) – 1736;
45 (48). Даяна Ястремська (Україна) – 1159;
67 (81). Юлія Стародубцева (Україна) – 924;
96 (113). Ангеліна Калініна (Україна) – 708;
151 (151). Дар'я Снігур (Україна) – 485;
202 (217). Олександра Олійникова (Україна) – 351;
244 (256). Анастасія Соболєва (Україна) – 306.
Нагадаємо, що стали відомі суми призових Еліни Світоліної та інших українок за виступи на Ролан Гаррос 2025.