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Світоліна піднялася на 13 позицію, інші українки теж прогресують в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 9 червня 2025, 08:15
Світоліна піднялася на 13 позицію, інші українки теж прогресують в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Getty images

У понеділок, 9 червня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал на Ролан Гаррос зробила крок вгору і піднялася на 13 позицію. Впевнено лідирувати в рейтингу продовжує фіналістка Відкритої першості Франції білоруска Аріна Сабалєнка. Тріумфаторка турніру американка Коко Гофф йде другою.

На найвищу для себе п'яту позицію з сьомої піднялася чвертьфіналістка грунтового мейджору китаянка Чжен Ціньвень. У зворотному напрямку прослідувала полька Іга Швьонтек, яка не змогла захистити минулорічний титул у столиці Франції.

У кінці першої десятки помінялися місцями іспанка Паула Бадоса та американка Емма Наварро.

Сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос француженка Лоїс Буассон злетіла з 361 позиції на 65-ту.

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Друга ракетка України Марта Костюк після вильоту у першому колі Відкритого чемпіонату Франції опустилася на одну сходинку і наразі 26-та.

Даяна Ястремська піднялася на 3 рядки й посідає 45 позицію.

Серйозного прогресу досягла Юлія Стародубцева. Завдяки дебютному в кар'єрі виходу у третє коло мейджору вона додала 14 місць і стала 67-ю, встановивши персональний рекорд.

Ангеліна Калініна повернулася у топ-100 і наразі 96-та. Дар'я Снігур залишилася на 151 позиції.

На найвище у своїй кар'єрі 202 місце піднялася Олександра Олійникова. Анастасія Соболєва після проходження кваліфікації на Ролан Гаррос теж поліпшила свою позицію, вона 244-та.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11553;
  2. (2). Коко Гофф (США) – 8083;
  3. (3) Джессіка Пегула (США) – 6483;
  4. (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4805;
  5. (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4668;
  6. (6). Мірра Андрєєва (-) – 4636;
  7. (5). Іга Швьонтек (Польща) – 4618;
  8. (8). Медісон Кіз (США) – 4484;
  9. (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684;
  10. (9). Емма Наварро (США) – 3649;

...

13 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 3035;
26 (25). Марта Костюк (Україна) – 1736;
45 (48). Даяна Ястремська (Україна) – 1159;
67 (81). Юлія Стародубцева (Україна) – 924;
96 (113). Ангеліна Калініна (Україна) – 708;
151 (151). Дар'я Снігур (Україна) – 485;
202 (217). Олександра Олійникова (Україна) – 351;
244 (256). Анастасія Соболєва (Україна) – 306.

Нагадаємо, що стали відомі суми призових Еліни Світоліної та інших українок за виступи на Ролан Гаррос 2025.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Іга Швьонтек Юлія Стародубцева Коко Гофф Олександра Олійникова Чжен Ціньвень Аріна Сабалєнка Ролан Гаррос 2025

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