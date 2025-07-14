Світоліна і Костюк зробили крок назад, Олійникова встановила рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 14 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

За підсумками Вімблдона перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася з 13 на 14 позицію, адже не змогла захистити очки за минулорічний чвертьфінал.

Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка, яка значно збільшила свій відрив від Коко Гофф. У першій десятці рейтингу варто відзначити стрибок фіналістки британського мейджора американки Аманди Анісімової на 7 місце. Чемпіонка Вімблдона Іга Швьонтек повернулася у трійку найкращих.

Найбільшою невдахою в топ-10 стала італійка Жасмін Паоліні, яка впала з 5 на 9 позицію, адже не захистила торішній фінал у Великій Британії.

Марта Костюк після поразки у першому колі на Вімблдоні опустилася на 27 позицію. Даяна Ястремська дійшла до третього раунду і піднялася на три сходинки, вона тепер 39-та.

Юлія Стародубцева опустилася на чотири рядки і йде 72-ю.

Ангеліна Калініна втратила 6 позицій і перемістилася на 123 місце.

Олександра Олійникова після виграшу турніру серії ITF W75 у Гаазі зробила ривок на 23 сходинки вгору. Вона наразі 170-та, і це її новий персональний рекорд.

Дар'я Снігур не зуміла пробитися в основу Вімблдона, тому вперше за довгий час залишила другу сотню рейтингу і перебуває на 201 позиції.

Анастасія Соболєва йде 233-ю.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 12420; (2). Коко Гофф (США) – 7669; (4) Іга Швьонтек (Польща) – 6813; (3). Джессіка Пегула (США) – 6423; (7). Мірра Андрєєва (-) – 5163; (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4803; (12). Аманда Анісімова (США) – 4470 (8). Медісон Кіз (США) – 4374; (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 3576; (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3454;

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14 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2794;

27 (26). Марта Костюк (Україна) – 1616;

39 (42). Даяна Ястремська (Україна) – 1306;

72 (68). Юлія Стародубцева (Україна) – 895;

123 (117). Ангеліна Калініна (Україна) – 603;

170 (193). Олександра Олійникова (Україна) – 422;

201 (162). Дар'я Снігур (Україна) – 356;

233 (234). Анастасія Соболєва (Україна) – 312.

Нагадаємо, що Чемпіон пропонує вашій увазі огляд головних подій Вімблдона у жіночому одиночному розряді.