Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Світоліна і Костюк зробили крок назад, Олійникова встановила рекорд в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 14 липня 2025, 08:15
Світоліна і Костюк зробили крок назад, Олійникова встановила рекорд в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Getty Images

У понеділок, 14 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

За підсумками Вімблдона перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася з 13 на 14 позицію, адже не змогла захистити очки за минулорічний чвертьфінал.

Лідирувати продовжує білоруска Аріна Сабалєнка, яка значно збільшила свій відрив від Коко Гофф. У першій десятці рейтингу варто відзначити стрибок фіналістки британського мейджора американки Аманди Анісімової на 7 місце. Чемпіонка Вімблдона Іга Швьонтек повернулася у трійку найкращих.

Найбільшою невдахою в топ-10 стала італійка Жасмін Паоліні, яка впала з 5 на 9 позицію, адже не захистила торішній фінал у Великій Британії.

Марта Костюк після поразки у першому колі на Вімблдоні опустилася на 27 позицію. Даяна Ястремська дійшла до третього раунду і піднялася на три сходинки, вона тепер 39-та.

Юлія Стародубцева опустилася на чотири рядки і йде 72-ю.

Ангеліна Калініна втратила 6 позицій і перемістилася на 123 місце.

Олександра Олійникова після виграшу турніру серії ITF W75 у Гаазі зробила ривок на 23 сходинки вгору. Вона наразі 170-та, і це її новий персональний рекорд.

Дар'я Снігур не зуміла пробитися в основу Вімблдона, тому вперше за довгий час залишила другу сотню рейтингу і перебуває на 201 позиції.

Анастасія Соболєва йде 233-ю.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 12420;
  2. (2). Коко Гофф (США) – 7669;
  3. (4) Іга Швьонтек (Польща) – 6813;
  4. (3). Джессіка Пегула (США) – 6423;
  5. (7). Мірра Андрєєва (-) – 5163;
  6. (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4803;
  7. (12). Аманда Анісімова (США) – 4470
  8. (8). Медісон Кіз (США) – 4374;
  9. (5). Жасмін Паоліні (Італія) – 3576;
  10. (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3454;

...

14 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2794;
27 (26). Марта Костюк (Україна) – 1616;
39 (42). Даяна Ястремська (Україна) – 1306;
72 (68). Юлія Стародубцева (Україна) – 895;
123 (117). Ангеліна Калініна (Україна) – 603;
170 (193). Олександра Олійникова (Україна) – 422;
201 (162). Дар'я Снігур (Україна) – 356;
233 (234). Анастасія Соболєва (Україна) – 312.

Нагадаємо, що Чемпіон пропонує вашій увазі огляд головних подій Вімблдона у жіночому одиночному розряді.

Ангеліна Калініна Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Іга Швьонтек Юлія Стародубцева Коко Гофф Жасмін Паоліні Олександра Олійникова Дар'я Снігур Аріна Сабалєнка

Ангеліна Калініна

Посередній виступ українок, повний тріумф Швьонтек: огляд головних подій Вімблдона
Світоліна піднялася на 13 позицію, в інших українок без змін в оновленому рейтингу WTA
Світоліна залишається на 14 позиції, Ястремська прогресує в оновленому рейтингу WTA
Відома українка пропустить Вімблдон 2025
Світоліна опустилася на 14 сходинку в оновленому рейтингу WTA

Останні новини