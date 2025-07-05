Світоліна зазнала поразки від Мертенс: огляд матчу третього кола Вімблдона

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася бельгійці Елізе Мертенс (23) у третьому колі Вімблдону.

Огляд матчу

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Третє коло, 4 липня

Елізе Мертенс (Бельгія) – Еліна Світоліна (Україна) 6:1, 7:6(4)

Минулого сезону Еліна Світоліна дійшла на Вімблдоні до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що у першому колі Вімблдону Світоліна розгромила Анну Бондар (75, Угорщина), а в другому раунді розібралася з нейтральною тенісисткою Александрою Саснович (107).

Сьогодні, 5 липня. на корти Вімблдону вийдуть дві українки: Даяна Ястремська зіграє у третьому колі одиничного розряду, а Людмила Кіченок і австралійка Еллен Перес, посіяні під четвертим номером, у другому раунді парних змагань.