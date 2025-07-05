Світоліна зазнала поразки від Мертенс: огляд матчу третього кола Вімблдона
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Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася бельгійці Елізе Мертенс (23) у третьому колі Вімблдону.
Огляд матчу
Вімблдон – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Третє коло, 4 липня
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Третє коло, 4 липня
Елізе Мертенс (Бельгія) – Еліна Світоліна (Україна) 6:1, 7:6(4)
Минулого сезону Еліна Світоліна дійшла на Вімблдоні до чвертьфіналу.
Нагадаємо, що у першому колі Вімблдону Світоліна розгромила Анну Бондар (75, Угорщина), а в другому раунді розібралася з нейтральною тенісисткою Александрою Саснович (107).
Сьогодні, 5 липня. на корти Вімблдону вийдуть дві українки: Даяна Ястремська зіграє у третьому колі одиничного розряду, а Людмила Кіченок і австралійка Еллен Перес, посіяні під четвертим номером, у другому раунді парних змагань.