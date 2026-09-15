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Низка солідних досягнень та Світоліна на порозі рекорду: підсумки US Open 2026 в цифрах

Ігор Грачов — 15 вересня 2026, 18:04
Низка солідних досягнень та Світоліна на порозі рекорду: підсумки US Open 2026 в цифрах
Еліна Світоліна
Getty Images

Після завершення останнього мейджору сезону, US Open 2026, ми зібрали найцікавіші статистичні факти, пов'язані з виступами українців.

Так, вихід в 1/8 фіналу Марти Костюк, а також перемоги Еліни Світоліної, Юлії Стародубцевої та Олександри Олійникової якоюсь мірою непомічено зробили цей розіграш одним з найуспішніших для українців за кількістю виграшних матчів за історію. Більше було тільки одного разу – у 2016 році.

Найбільша кількість перемог українців на US Open

  1. 🥇 11 (2016)
  2. 🥈 8 (2018, 2026)
  3. 🥉 7 (2017, 2019).

Також українка Вероніка Подрез, яка вийшла в друге коло кваліфікації, стала 40-ю представницею України на турнірі у жіночому розряді.

  • 12 тенісистів виступали на US Open під українським прапором (1993–2026):

    Медведєв (7/7), Поляков (2/1), Рибалко (1/0), Стаховський (15/8), Бубка (5/1), Марченко (9/4), Долгополов (7/7), Сергеєв (3/0), Молчанов (2/0), Недовесов (1/0), Крутих (1/0), Сачко (3/0).
  • 40 тенісисток виступали на US Open під українським прапором (1993–2026):

    Н. Медведєва (4/4*), Брюховець (4/2*), Татаркова (8/2), Лугина (3/1), Запорожанова (2/0), Ковальчук (2/0), Перебійніс (7/5), Вакуленко (6/4), Бейгельзимер (11/2), А. Бондаренко (9/7), Федак (9/2), Корицева (6/2), Лазарчук (1/0), Антіпіна (1/0), К. Бондаренко (13/10), Кутузова (4/3), Савчук (11/3), Любцова (2/0), Савранська (2/0), Лужанська (5/0), Бурячок (1/0), Цуренко (12/10), Світоліна (13/13), Івахненко (1/0), Заневська (4/1), Л. Кіченок (2/0), Н. Кіченок (2/0), Байндл (12/8), Васильєва (1/0), Калініна (10/6), Страхова (1/0), О. Янчук (1/0), Ястремська (9/8), Костюк (8/7), Завацька (7/1), Снігур (6/2), Стародубцева (4/3), Соболєва (3/0), Олійникова (2/1, дебют в основі), Подрез (1/0, дебют).

Примітка: Наталія Медведєва (6 – кількість участей з урахуванням кваліфікації/5 – кількість участей в основі) та Олена Брюховець (7/3) також виступали під прапорами СНД та СРСР.

А перемоги Юлії Стародубцевої, яка тут вперше вийшла у третє коло, та Олександри Олійникової стали для них дебютними на турнірі. Вони увійшли в "американський клуб", в якому тепер 23 українці, які здобули 128 перемог, що розподілились так: 94 – у жінок та 34 – у чоловіків.

Всі українські тенісисти, які перемагали в основній сітці US Open

  • Еліна Світоліна – 26;
  • Андрій Медведєв – 13;
  • Катерина Бондаренко – 11;
  • Марта Костюк – 11;
  • Олександр Долгополов – 9;
  • Леся Цуренко – 9;
  • Альона Бондаренко – 8;
  • Олена Брюховець – 5;
  • Юлія Вакуленко – 5;
  • Ілля Марченко – 5;
  • Наталя Медведєва – 5;
  • Сергій Стаховський – 5;
  • Ангеліна Калініна – 4;
  • Тетяна Перебійніс – 3;
  • Даяна Ястремська – 3;
  • Катерина Байндл – 2;
  • Юлія Стародубцева – 2 (new);
  • Сергій Бубка – 1;
  • Вікторія Кутузова – 1;
  • Олександра Олійникова – 1 (new);
  • Дмитро Поляков – 1;
  • Дар'я Снігур – 1;
  • Юліана Федак – 1.

Варто додати, що за підсумками цього турніру вперше в історії одразу дві українки опинилися в топ-10 рейтингу WTA, а в топ-50 - одразу шестеро.

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Звісно, не можна оминути увагою й Еліну Світоліну, адже кожна її участь на мейджорі – це оновлення багатьох рекордів, які вона встановила.

Наприклад, вона є лідеркою за кількістю переможних матчів у Нью-Йорку – 26 (у Медведєва – 13), за кількістю участей в основній сітці турніру – 13 (у Лесі Цуренко та Катерини Бондаренко – по 10), а також за кількістю виступів на турнірах Grand Slam загалом – 51 (у Лесі Цуренко – 45).

До речі, ще жодному українцю не вдавалося виступити в основній сітці окремого мейджора більше ніж 13 разів. У разі виступу Світоліної на АО-2027 вона стане першою, кому це вдасться.

І ще одна маленька, на перший погляд, спостережливість: наступний мейджор Світоліної стане для неї 55-м, якщо враховувати участі й у кваліфікаціях. Наразі трон за цим показником серед жінок вона ділить з Лесею Цуренко – 54, а загальним лідером залишається Сергій Стаховський – 64.

І один із найкрутіших показників, який цього разу збільшився на "+2", – кількість переможних матчів на GS. У світовому історичному реєстрі Світоліна обійшла Пем Шрайвер (118) і зрівнялася з Єлєною Дементьєвою – в обох по 119 перемог.

Наступна ціль – Ангелік Кербер, яка зовсім близько: у неї 120 перемог.

Світоліна продовжує гонитву за потраплянням у топ-20 за цим показником. Проте це лише приємні цифри. Куди приємніше, що українка продовжує гонитву за омріяним фіналом GS…

Ігор Грачов

US Open Марта Костюк Еліна Світоліна

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