Ти увійдеш до Зали слави: експерша ракетка світу – про критику Звєрєва

Енді Роддік відреагував на критику Александра Звєрєва (2) після перемоги на US Open.

Його слова передає Yardbarker.

Колишня перша ракетка світу підтримав німецького тенісиста. Він заявив, що той заслужив на визнання своєю роботою.

"Я знаю, що всі невдахи будуть намагатися зіпсувати йому настрій і казатимуть, мовляв: "Ти не переміг їх". Це не має значення. Ти повністю змінив хід своєї кар'єри. У тебе два титули Grand Slam. Ти увійдеш до Зали слави. Я думаю, він підійметься на перше місце світового рейтингу. Можливо, навіть уже в цьому році. Не можна думати, що, наприклад, Яннік і Карлос, які тільки-но оговталися від травм, будуть боротися за перше місце в рейтингу, переграючи всіх восени після травм. Я так не думаю. А от Звєрєв, я знаю, буде це робити. Він буде боротися за це. Я, коли був у такій ситуації, теж гнався за цим", – сказав Роддік.

Зазначимо, що Звєрєв в нинішньому сезоні виграв перші два "мейджори" в кар'єрі. Крім US Open, він також тріумфував на Ролан Гаррос.

При цьому Александр здолав лише двох тенісистів з топ-10 рейтингу на цих двох турнірах. Він переграв Бена Шелтона та Флавіо Коболлі, з якими грав у фіналах, через що фанати ставлять під сумнів його велич.

Нагадаємо, що також у 2026 році німець дійшов до півфіналу Australian Open і фіналу Вімблдону. Там він програв Карлосу Алькарасу та Янніку Сіннеру відповідно.