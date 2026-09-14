Це відчуття, що викликає залежність: Шелтон – про фінал US Open

Бен Шелтон (4) висловився про поразку від Александра Звєрєва (2) у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Його слова передає пресслужба турніру.

Американець заявив, що цей поєдинок став для нього унікальним досвідом. Він стане чудовою мотивацією на майбутнє.

"Це неймовірний момент. Вихід на корт сьогодні – відчуття, яке ні з чим не порівняти. Я ніколи раніше не відчував нічого подібного. Опинятися в таких ситуаціях – це відчуття, що викликає залежність. Звісно, ​​для мене було прикро пропускати останні кілька турнірів Grand Slam: сидіти вдома по 10–12 днів, поки турнір триває, і спостерігати, як інші просуваються турнірною сіткою. Це мотивує. Поразки у фіналах теж мотивують. Але саме в такому становищі я й прагну опинятися", – сказав Шелтон.

Також Бен віддав належне чемпіону. Він заявив, що німець заслужив на останні успіхи своєю грою:

"Саша, вітаю тебе з цими двома тижнями. Це твій другий титул Grand Slam. Другий за один рік. Ти – один із найкращих гравців у світі. Можливо, ти найкращий у світі цього року. Те, що ти робиш, – неймовірно. Твоя подача, рух по корту, гра... Ти працюєш більше, ніж будь-хто з моїх знайомих. Ти проводиш на корті більше часу, ніж будь-хто інший. Ви з командою все робите правильно. Щиро радий, що цей титул дістався саме вам. Ви довго йшли до цього успіху".

Зазначимо, що для 23-річного Шелтона це був дебютний фінал на турнірах серії Grand Slam. Він став першим американцем за 20 років, який зіграв у вирішальному матчі домашнього "мейджора".

Востаннє це вдавалось Енді Роддіку на US Open-2006. Він ставав переможцем у 2003 році, після чого американці не вигравали цей турнір в одиночному розряді.