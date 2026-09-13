Рибакіна: Буде неймовірно прокинутися й усвідомити, що виграла US Open

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна після завоювання титулу на US Open поділилася емоціями від свого подвійного успіху. З наступного тижня спортсменка дебютує у статусі першої ракетки світу.

Слова Рибакіної наводить Великий теніс України.

"Мені здається, фінальний матч був дуже рівним, навіть у першому сеті. Мені вдалося зробити ранній брейк, після чого стало трохи легше входити в корт і грати агресивно.

У другій партії ми обидві досить упевнено тримали свої подачі. Думаю, у важливі моменти Арина просто зіграла агресивніше й пішла на свої удари. У мене були невеликі можливості, але я припустилася кількох помилок.

А перед третім сетом сказала собі, що все ще можу це зробити. Мені потрібно було зосередитися на своїй подачі й трохи більше ризикувати, коли з'являтиметься така можливість", – проаналізувала Єлена фінальний поєдинок.