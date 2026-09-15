Сабалєнко отримала штраф за розбиту ракетку у фіналі US Open

Друга ракетка світу Аріна Сабалєнко отримала покарання за свою поведінку у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Про це повідомляє журналіст Міхал Самульський.

Після поразки від Єлени Рибакіної вона розтрощила ракетку на корті. Це порушення не залишилось без уваги організаторів турніру.

Білоруску оштрафували на 7500 доларів. При цьому за вихід у фінал вона отримала 2,8 млн доларів.

Зазначимо, що на початку зустрічі Сабалєнко також вибила м'яч у бік трибун, а пізніше ще один удар ледь не влучив в оператора. За це вона отримала попередження.

Нагадаємо, що у фіналі "нейтральна" тенісистка програла у трьох сетах. Після завершення турніру вона втратила лідерство у світовому рейтингу.