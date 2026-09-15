Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Сабалєнко отримала штраф за розбиту ракетку у фіналі US Open

Денис Іваненко — 15 вересня 2026, 13:08
Сабалєнко отримала штраф за розбиту ракетку у фіналі US Open
Аріна Сабалєнко
Getty Images

Друга ракетка світу Аріна Сабалєнко отримала покарання за свою поведінку у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Про це повідомляє журналіст Міхал Самульський.

Після поразки від Єлени Рибакіної вона розтрощила ракетку на корті. Це порушення не залишилось без уваги організаторів турніру.

Білоруску оштрафували на 7500 доларів. При цьому за вихід у фінал вона отримала 2,8 млн доларів.

Зазначимо, що на початку зустрічі Сабалєнко також вибила м'яч у бік трибун, а пізніше ще один удар ледь не влучив в оператора. За це вона отримала попередження.

Нагадаємо, що у фіналі "нейтральна" тенісистка програла у трьох сетах. Після завершення турніру вона втратила лідерство у світовому рейтингу.

Читайте також :
Коллінз та Азаренко випали із рейтингу WTA
US Open Аріна Сабалєнка

Аріна Сабалєнка

Сабалєнко розтрощила ракетку після поразки у фіналі US Open
Костюк дебютує у чільній десятці рейтингу, Рибакіна стане першою ракеткою світу: підсумки US Open-2026
Рибакіна обіграла Сабалєнку і стала чемпіонкою US Open
Фінал US Open Сабалєнка – Рибакіна: принципове протистояння двох перших ракеток світу
Пегула – про поразку в півфіналі US Open: Не знаю, хто сьогодні так розлютив Сабалєнку

Останні новини