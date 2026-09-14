Американці не дочекалися першого домашнього титулу за 23 роки: Звєрєв став чемпіоном US Open
Друга ракетка світу німець Александр Звєрєв став переможцем US Open, обігравши у фінальному матчі американця Бена Шелтона (9).
Поєдинок тривав 3 години 36 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2.
Великої переваги за грою Звєрєв не мав, однак більшість важливих розіграшів залишилися саме за ним.
Александр Звєрєв (Німеччина) – Бен Шелтон (США) 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2
Тенісисти зустрічалися вшосте, усі матчі виграв німець.
Звєрєв зіграв у третьому поспіль фіналі турнірів Grand Slam. На Ролан Гаррос він здобув дебютний титул, а на Вімблдоні поступився Янніку Сіннеру. Зазначимо, що і на Ролан Гаррос, і на US Open до фіналу він не зустрічався з представниками топ-20 рейтингу АТР.
До поточного року 29-річний Александр не здобував жодного титулу на мейджорах.
Звєрєв став другим німцем у Відкритій ері після Бориса Беккера, який двічі тріумфував на турнірах Grand Slam протягом одного сезону та другим представником своєї країни після того ж Беккера, хто переміг на US Open.
Тільки швейцарець Стен Ваврінка був старшим (31 рік) і більше разів брав участь у Відкритій першості США до здобуття першого титулу на ньому (12), ніж Звєрєв (11).
Успіх у Нью-Йорку не вплине на позиції німця у світовому рейтингу: він залишиться другим.
Шелтон став першим темношкірим американцем у фіналі US Open із 1972 року після Артура Еша. Востаннє на домашньому мейджорі представник США ставав чемпіоном у 2003-му. Тоді це вдалося Енді Роддіку.
У рейтингу АТР Бен підніметься з дев'ятої на четверту, рекордну для себе позицію.
Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді US Open чемпіонкою стала казахстанка Єлена Рибакіна.