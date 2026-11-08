Костюк – Носкова у першому турі Підсумкового турніру: анонс дебюту українки на WTA Finals

8 листопада відбудеться стартовий матч жіночого Підсумкового турніру, в якому у межах Групи 1 українка Марта Костюк зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою.

Марта Костюк (24 роки, 10 ракетка світу)

24-річна киянка дебютуватиме на WTA Finals. У своєму найкращому сезоні в кар'єрі Костюк стала чемпіонкою двох турнірів і вперше увійшла до топ-10 світового рейтингу.

У квітні Марта здобула титул на змаганні WTA 250 в Руані, обігравши в фіналі іншу українку, Вероніку Подрез.

На початку травня тенісистка стала другою представницею України після Еліни Світоліної, яка перемогла на "тисячнику". У фінальному матчі в Мадриді Костюк у видовищному матчі впоралася з "нейтральною" Міррою Андрєєвою.

Марта Костюк із трофеєм у Мадриді Denys Didkivskyi

Окрім цього, в активі Марти півфінали Ролан Гаррос та Вімблдона. Спортсменки весь рік переслідували травми, тому кінцівка сезону їй не вдалася. Ще з серпневого турніру WTA 1000 у Цинциннаті Костюк турбує травма правого зап'ястя, через яку останні чотири матчі вона програла.

Марта посіла десяту сходинку в Чемпіонській гонці, яка слугує кваліфікацією на Підсумковий турнір. Але Іга Швьонтек, яка йшла дев'ятою, достроково завершила сезон, а перша ракетка світу Єлена Рибакіна знялася зі змагань уже в Індіан-Веллсі. Саме місце казахстанки у Групі 1 дісталося Костюк.

Разом із українкою у квартеті виступлять Носкова, а також американки Коко Гофф і Джессіка Пегула.

Лінда Носкова (21 рік, 8 ракетка світу)

Успіхи Носкової найперше пов'язані з трав'яним покриттям. Чешка у червні стала переможницею турніру WTA 500 у Берліні, причому тріумфувала і в одиночному, і в парному розрядах.

На головному трав'яному змаганні – Вімблдоні – Лінда доволі несподівано стала чемпіонкою, влаштувавши яскравий камбек у фіналі проти співвітчизниці Кароліни Мухової.

Лінда Носкова Getty images

Після цього варто відзначити чвертьфінал US Open і поразку в дуже напруженому матчі від Аріни Сабалєнки.

У фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг Носкова здобула три перемоги, в тому числі, у вирішальному поєдинку проти Еліни Світоліної. В підсумку збірна Чехії здобула почесний трофей.

Останній офіційний матч Лінда провела більше місяця тому на турнірі в Пекіні.

Очні зустрічі

Майбутні суперниці провели між собою три зустрічі, дві з яких завершилися на користь Носкової.

У чвертьфіналі турніру в Мадриді за вітряної холодної погоди Костюк швидше призвичаїлася до неприємних умов і перемогла у двох партіях, подарувавши чешці "бублика" у другому сеті.

На Вімблдоні Носкова взяла впевнений реванш у півфіналі, на повну використавши свою потужну першу подачу з хорошим відсотком влучання.

В 1/8 фіналу US Open Марті вже серйозно дошкуляла травма. Попри дискомфорт у зап'ясті, українка боролася до останнього, відіграла 5 матч-пойнтів, однак все ж поступилася у трьох партіях.

Прогноз букмекерів

Невеликою фавориткою поєдинку букмекери вважають Носкову. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.71. Успіх Костюк оцінюється цифрою 2.20.

Котирування цілком логічні, адже наразі незрозумілим є фізичний стан Марти. До того ж, українка перебувала у статусі першої запасної, тож конкретно не готувалася під турнір.

Натомість Носкова провела хороший сезон, хоча у його кінцівці вже стала виявляти ознаки втоми. Однак вона мала місяць на підготовку і психологічне перезавантаження.

Хардове покриття в цілому підходить обом спортсменкам, при тому, що Костюк протягом року показувала найкращі результати на грунті, а Носкова – на траві.

Де дивитися онлайн матч Костюк – Носкова

Гра першого туру Групи 1 відбудеться 8 листопада о 22:00 за київським часом першим запуском.

В Україні WTA Finals транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.