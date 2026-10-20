Швьонтек оголосила про завершення сезону-2026

Дев'ята ракетка світу полька Іга Швьонтек оголосила, що більше не вийде на корт у поточному сезоні.

Про це тенісистка повідомила в інстаграмі.

"Це був один із найважчих сезонів у моїй кар'єрі – із безліччю викликів, змін та уроків на цьому шляху.

Я особливо пишаюся роботою, яку ми виконали у другій половині року, та прогресом, якого вдалося досягти. Це додає мені великої впевненості у майбутньому.

Останні кілька місяців, а точніше навіть останні пару років, були неймовірно інтенсивними, і я відчуваю, що мені потрібно відпочити та повністю відновити тіло. Тож саме це я і зроблю – цього разу трохи довше.

Я вирішила завершити свій сезон зараз, а це означає, що я більше не гратиму на турнірах цього року.

Я дуже люблю те, чим займаюся, і щиро вдячна за все, чого навчив мене цей рік. Як і завжди, я повернуся з пристрастю та мотивацією продовжувати ставати ще кращою.

Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі", – написала Швьонтек.