Швьонтек оголосила про завершення сезону-2026
Дев'ята ракетка світу полька Іга Швьонтек оголосила, що більше не вийде на корт у поточному сезоні.
Про це тенісистка повідомила в інстаграмі.
"Це був один із найважчих сезонів у моїй кар'єрі – із безліччю викликів, змін та уроків на цьому шляху.
Я особливо пишаюся роботою, яку ми виконали у другій половині року, та прогресом, якого вдалося досягти. Це додає мені великої впевненості у майбутньому.
Останні кілька місяців, а точніше навіть останні пару років, були неймовірно інтенсивними, і я відчуваю, що мені потрібно відпочити та повністю відновити тіло. Тож саме це я і зроблю – цього разу трохи довше.
Я вирішила завершити свій сезон зараз, а це означає, що я більше не гратиму на турнірах цього року.
Я дуже люблю те, чим займаюся, і щиро вдячна за все, чого навчив мене цей рік. Як і завжди, я повернуся з пристрастю та мотивацією продовжувати ставати ще кращою.
Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі", – написала Швьонтек.
Рішення польської тенісистки означає, що Марта Костюк матиме шанс поїхати на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса як мінімум у статусі першої запасної. Щоб потрапити до топ-8 найкращих спортсменок сезону і зіграти в основній сітці WTA Finals, Костюк має вигравати турніри WTA 500 у Нінбо та Токіо.
Нагадаємо, що на останньому для себе турнірі в Ухані Швьонтек програла у півфіналі співвітчизниці Маї Хвалінській та отримала травму лівого стегна.