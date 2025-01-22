Світоліна на Australian Open заробила понад півмільйона доларів і поліпшить позицію в рейтингу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) завдяки виходу в 1/4 фіналу Australian Open-2025 покращить свою позицію в рейтингу WTA.

Вона з понеділка буде 24-ю ракеткою світу, що на три рядки краще, ніж було перед турніром серії Grand Slam.

Одеситка залишиться другою ракеткою України, оскільки Марта Костюк, хоч і втратить 4 позиції, все ще буде вище за Світоліну – киянка посідатиме двадцять другу сходинку світового рейтингу.

Еліні на кортах Мельбурна вдалося захистити 240 очок минулорічних, а також заробити 190 балів додатково.

Нагадаємо, минулого року тенісистка вилетіла на стадії 1/8 фіналу. Дати бій чешці Лінді Носковій завадила травма. Цьогорічний турнір 30-річна спортсменка залишила за крок до півфіналу, поступившись американці Медісон Кіз.

Вихід у чвертьфінал приніс Еліні 630 тисяч доларів. Якби їй вдалося б пройти до наступної стадії, то сума призових виросла б до 1,1 млн доларів. Фіналістка мейджору розбагатіє на 1,9 млн, а переможниця отримає аж 3,5 млн доларів.

Турнір для Світоліної вийшов знаковий. По-перше, не варто забувати, що з вересня минулого року вона не грала 4 місяці через травму.

Розпочала AO-2025 українка з перемоги над Сораною Кирстею. Далі був тріумф над Керолайн Доулхайд. Ця вікторія для неї стала ювілейною на серіях Великого шлему.

У третьому раунді українка зробила сенсацію – вибила четверту ракетку світу Ясміне Паоліні. Надалі у впевненому стилі була повалена росіянка Вероніка Кудермєтова.

Еліна – справжня "винищувачка" росіянок. Після початку повномасштабного вторгнення вона не програвала представницям РФ.

Зазначимо, що 1/4 фіналу – це повторення найкращого результату в кар'єрі. До чвертьфіналу Australian Open Cвітоліна також виходила в 2018 та 2019 році.