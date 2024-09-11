Світоліна достроково завершила сезон

Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення сезону через наявні травми.

Про це вона заявила у відео Управління спорту Львова.

"У мене був непоганий сезон, я вже його закінчила, тому що травмувалася. Завершити і цей рік у тридцятці найкращих — це непоганий результат з огляду на те, що я була більше часу травмована в цьому сезоні. Хотілося більшого, хотілося зіграти краще. Зараз я лікуватиму свої травми. Сподіваюся, що зможу почати свій сезон краще", — сказала Еліна.

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті США (US Open-2024) українка поступилася третій ракетці світу Коко Гофф. У третьому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті Еліна зазнала поразки від "нейтральної" тенісистки Аріни Сабаленка.

На Олімпійських іграх 2024 шлях українки припинився у третьому колі, де вона поступилась Барборі Крейчиковій з Чехії. У чвертьфіналі Вімблдона-2024 Світоліна програла матч проти представниці Казахстану Єлєни Рибакіної. На цьому етапі тенісистки також зустрілися на Ролан Гарос, де переможницею теж вийшла казашка.

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