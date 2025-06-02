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Збірна Азербайджану виграла домашній чемпіонат світу з мініфутболу

Руслан Травкін — 2 червня 2025, 10:08
Збірна Азербайджану виграла домашній чемпіонат світу з мініфутболу
WMF

Завершився чемпіонат світу 2025 з мініфутболу. У фіналі зійшлися збірні Азербайджану та Угорщини.

Перемогу з рахунком 4:2 здобули представники Азербайджану.

Зазначимо, що світова першість проходила в столиці цієї країни, Баку.

Мініфутбол – чемпіонат світу
Фінал, 1 червня

Азербайджан – Угорщина 4:2

Сітка плейоф ЧС-2025:

Нагадаємо, збірна України програла всі три поєдинки групового етапу. У першому турі "синьо-жовті" програли Англії. Надалі була поразка від Туреччини. У заключному матчу групи українці поступилися Угорщині.

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Два роки тому на ЧС українці також завершили виступи на груповій стадії. У першому турі вдалося обіграти Алжир (9:1), але потім були невдачі з Таїландом (0:2) та Чехією (0:7).

Чемпіонат світу з мініфутболу (WMF World Cup) проводиться з 2015 року і відбувається раз на два роки. Перший турнір приймав штат Техас (США) – тоді перемогли господарі змагань. У 2017-му турнір проходив у Чехії – чемпіоном стала саме чеська збірна. У 2019 році чемпіонат приймала Австралія, а титул забрала Мексика.

У 2021-му турнір не відбувся через пандемію коронавірусу, а у фіналі 2023 року в еміратському Рас-ель-Хаймі Румунія обіграла Казахстан у серії пенальті (2:2, пен. 13:12).

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