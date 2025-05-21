Мініфутбольний Мундіаль-2025 у Баку: шоу світового рівня та шанс збірної України на реванш

З 21 травня по 1 червня 2025 року в азербайджанському Баку відбудеться п’ятий чемпіонат світу WMF з мініфутболу. Цей масштабний турнір збере найсильніші збірні з усього світу. Всі матчі пройдуть на сучасній Національній арені гімнастики у Баку, що вміщує близько 9 тисяч глядачів.

Вибір саме Баку як господаря чемпіонату зумовлений активним розвитком мініфутболу в Азербайджані. Напружена боротьба на маленькому полі обіцяє яскраві емоції й гучні результати, адже WMF World Cup проводиться раз на два роки й вже став справжнім спортивним святом у світі мініфутболу.

Формат турніру, склади груп та фаворити

У чемпіонаті візьмуть участь 32 збірні, розподілені на вісім груп по чотири команди. На груповому етапі команди гратимуть у форматі "кожний проти кожного", дві найкращі збірні з кожного квартету виходять до плейоф. Далі – стикові матчі за системою плейоф: 1/8 фіналу, чвертьфінали, півфінали й фінал.

Такі правила вже стали традиційними, тому нас чекає звичний, але завжди інтригуючий розіграш найпрестижнішого трофея у світі мініфутболу. Жеребкування групової стадії відбулося 12 березня 2025 року, за його підсумками збірна України потрапила до групи С, де розіграє дві путівки до стадії матчів на вибування з командами Угорщини, Англії та Туреччини.

Група A: Азербайджан, Мавританія, Словенія, Бахрейн

Азербайджан, Мавританія, Словенія, Бахрейн Група B: Румунія, Франція, Чад, Узбекистан

Румунія, Франція, Чад, Узбекистан Група C: Угорщина, Україна, Англія, Туреччина

Угорщина, Україна, Англія, Туреччина Група D: Словаччина, Болгарія, Португалія, Індія

Словаччина, Болгарія, Португалія, Індія Група E: Мексика, Чорногорія, Таїланд, Коста-Рика

Мексика, Чорногорія, Таїланд, Коста-Рика Група F: Казахстан, США, Боснія і Герцеговина, Польща

Казахстан, США, Боснія і Герцеговина, Польща Група G: Чехія, Грузія, ОАЕ, Аргентина

Чехія, Грузія, ОАЕ, Аргентина Група H: Сербія, Гана, Іспанія, Ізраїль

WMF

У змаганнях візьмуть участь команди з п’яти конфедерацій. Вперше в історії на чемпіонаті світу з мініфутболу зіграють збірні Бахрейну, Чаду, Індонезії, Мавританії, Польщі, Словенії, Туреччини та Узбекистану. У сумі – 32 країни з чотирьох континентів.

Найбільші сподівання вболівальники та експерти пов’язують із перевіреними фаворитами. Румунія підходить до турніру як чинний чемпіон світу (вона перемогла у фіналі 2023 року). Слідом – Казахстан, який два роки тому взяв "срібло", а разом із ними – угорці, які тоді здобули бронзові нагороди.

"Традиційними грандами" також вважають збірні США, Мексики та Чехії, які раніше вже вигравали чемпіонати світу, а також Сербії (чинні чемпіони Європи). Не слід скидати з рахунків і Словаччину та Францію, які показували хорошу гру в останні роки. Тож боротьба за цьогорічний трофей обіцяє бути надзвичайно напруженою.

Збірна України

Україна втретє буде представлена на чемпіонаті світу під егідою Всесвітньої федерації мініфутболу (WMF). Головним успіхом наших хлопців є вихід до чвертьфіналу на дебютній світовій першості у 2019 році, де вони поступилися Угорщині (0:3). Тож на груповому етапі українці отримали принципового суперника.

Щодо інших двох опонентів наших земляків на груповому етапі, то для родоначальників великого футболу, збірної Англії, це буде третій чемпіонат світу з мініфутболу. На минулому Мундіалі англійці дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися Болгарії (1:2). "Темною конячкою" у цій компанії є команда Туреччини, яка вперше братиме участь у планетарній першості.

Перед мініфутбольним Мундіалем українська збірна взяла участь у Лізі націй 2025, де посіла останнє шосте місце, зігравши внічию з Азербайджаном (2:2) та програвши командам Словаччини (1:2) та Польщі (0:3, 2:3). Після цього склад нашої збірної був повністю змінений, що викликає певні побоювання щодо зіграності гравців перед важливим турніром.

Збірна України з мініфутболу Федерація мініфутболу України

Склад збірної України

Голкіпери: Олег Бортник, Мирослав Магурський

Польові гравці: Станіслав Гнатковський, Олександр Попович, Ярослав Гарбар, Олександр Ісаков, Михайло Фляшко, Вадим Іванов, Станіслав Стрикаль, Крістіан Сегедій, Олег Марцинюк, Віталій Фірка, Назар Савчук, Денис Бланк, Іван Русин, Руслан Нікулін.

Попередні чемпіони та історія турніру

Чемпіонат світу з мініфутболу (WMF World Cup) проводиться з 2015 року і відбувається раз на два роки. Перший турнір приймав штат Техас (США) – тоді перемогли господарі змагань. У 2017-му турнір проходив у Чехії – чемпіоном стала саме чеська збірна. У 2019 році чемпіонат приймала Австралія, а титул забрала Мексика.

У 2021-му турнір не відбувся через пандемію коронавірусу, а у фіналі 2023 року в еміратському Рас-ель-Хаймі Румунія обіграла Казахстан у серії пенальті (2:2, пен. 13:12). Тож минулі розіграші підтвердили, що чемпіонат світу з мініфутболу стає дедалі конкурентнішим, а нові переможці змінюють один одного практично щороку.

Особливості WMF World Cup 2025

ЧС-2025 у Баку має кілька особливих рис. По-перше, турнір об’єднує нові країни та гравців – дебютанти розширять географію змагань, а легендарні збірні дадуть емоційне шоу на полі. По-друге, організатори обіцяють справжнє спортивне свято. Зокрема, матчі пройдуть на Національній арені гімнастики – ультрасучасному майданчику, де на вболівальників чекає яскрава програма: окрім урочистого відкриття, заплановано низку фан-зон та розважальних заходів на знаменитому Бакинському бульварі.

До того ж WMF впроваджує сучасні технології: арбітри отримають бездротові гарнітури, щоб удосконалити зв’язок і контроль під час матчів. Цей крок, на думку фахівців, покращить суддівство і дозволить експертам бачити гру без стороннього шуму. Головна ідея організаторів – перетворити чемпіонат на справжню феєрію мініфутболу: динамічні ігри поєднуватимуться з культурними дійствами, а гостинність і яскравість азербайджанської нації додаватимуть свята.

Розклад матчів збірної України

Команда Руслана Зарубіна у стартовий день турніру зіграє проти Англії. 23 травня на "синьо-жовтих" чекає зустріч із Туреччиною, а 25 травня, в заключному турі групового етапу, українці спробують взяти реванш у бронзового призера чемпіонату світу 2023 – Угорщини, за поразку у чвертьфіналі шестирічної давнини.

21.05 | 🕛 12:00 | Україна – Англія

23.05 | 🕡 18:30 | Україна – Туреччина

25.05 | 🕞 15:30 | Угорщина – Україна

Федерація мініфутболу України

Де дивитися

Всі матчі чемпіонату світу 2025 з мініфутболу у прямому етері транслюватиме Київстар ТБ. Відеоогляди, а також інформаційно-аналітичні студії можна буде переглянути на FootballHub.

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Чемпіонат світу з мініфутболу 2025 у Баку обіцяє стати найяскравішим в історії цього виду спорту. Азербайджан, збірна якого виграла Євро-2022, тепер з розмахом готується прийняти найкращі команди планети.

Тож ми очікуємо гідного виступу від збірної України, запеклих матчів і, звісно ж, нових чемпіонів. Боротьба за світовий трон лише розгортається!