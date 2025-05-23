Три стійки, червона і хеттрик: збірна України програла Туреччині у 2 турі чемпіонату світу

Сьогодні, 23 травня, збірна України з мініфутболу провела матч 2 туру чемпіонату світу WMF (World Minifootball Federation). Суперником була збірна Туреччини.

Представники Туреччини здобули перемогу з рахунком 3:1.

Перший гол стався на 4-й хвилині. Пас нашого голкіпера Олега Бортника перехопив гравець суперника і відпасував на Емре Хачіоглу, а той без проблем відправив матч у пусті ворота.

Практично відразу "синьо-жовті" мали зрівнювати рахунок, але Туреччину "підстрахувала" стійка. Опоненти втекли в контратаку і подвоїли перевагу.

Після цього колектив Руслана Зарубіна почав грати активніше. Це дало результат – Вадим Іванов точним ударом у кут воріт забив на 17-й хвилині.

Команди грали грубо. Особливо цим відзначалися турецькі мініфутболісти, але червону картку на 36-й хвилині отримав Євген Плакса. У цьому виді спорту червона – це 5 хвилин меншості.

Турецьким гравцям таки вдалося цим скористатися і забити гол. Хеттрик оформив Емре Хачіоглу. До кінця гри голів могло бути більше, але удари від обох команд приймала на себе стійка.

Мініфутбол – чемпіонат світу

2 тур, 23 травня

Україна – Англія 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – Хачіоглу (4), 0:2 – Хачіоглу (7), 1:2 – Іванов (17), 1:3 – Хачіоглу (42)

У першому турі "синьо-жовті" програли Англії. Туреччина зіграла внічию з Угорщиною (1:1).

Сьогодні угорці та англійці розійшлися миром (1:1). На жаль, збірна України втратила шанси вийти до плейоф.