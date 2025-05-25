Угорщина – Україна 1:0: ОНЛАЙН

Завтра, 25 травня, збірна України з мініфутболу зіграє матч 3 туру на чемпіонаті світу WMF (World Minifootball Federation).

Світова першість відбудеться в столиці Азербайджану, Баку. Третім суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Угорщини.

У першому турі "синьо-жовті" програли Англії. Надалі була поразка від Туреччини. Угорці з турками та англійцями завершили свої матчі внічию. Збірна України посідає останнє місце в таблиці і втратила шанси на вихід у плейоф.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в етері "Київстар ТБ". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

15' Наразі гра збірної України нагадує гру Угорщини в перші 5 хвилин – домінація на полі. 12' Перший небезпечний момент від українців. Розіграш кутового завершився ударом від Бланка. 10' Почали задіювати "синьо-жовті" голкіпера. Не щастить лише на чужий половині поля, не вдається останній пас... 8' Знову небезпечно розіграний штрафний у виконанні опонентів. Спочатку Магурський перервав простріл, а футболіст угорців потім пробив вище. 7' Трохи заспокоїли темп угорці. Трішки вище пробив Денис Бланк. 5' Штрафний і прямим ударом прямо в "дев'ятку" влучив гравець збірної Угорщини. 4' Знову сейв від Магурського. 3' У перші три хвилини м'яч майже не був у ногах гравців збірної України. До центра поля підіймався голкіпер суперника. 2' Небезпечно розіграли штрафний угорці. Магурський склався і відбив. 1' Нагадаємо, що "синьо-жовті" втратили шанси на вихід із групи після поразок від Англії (0:4) та Туреччини (1:3). 1' Матч розпочато!

У чемпіонаті візьмуть участь 32 збірні, розподілені на вісім груп по чотири команди. На груповому етапі команди гратимуть у форматі "кожен проти кожного", дві найкращі збірні з кожного квартету виходять до плейоф.

Чемпіонат світу з мініфутболу (WMF World Cup) проводиться з 2015 року і відбувається раз на два роки. Перший турнір приймав штат Техас (США) – тоді перемогли господарі змагань. У 2017-му турнір проходив у Чехії – чемпіоном стала саме чеська збірна. У 2019 році чемпіонат приймала Австралія, а титул забрала Мексика.

У 2021-му турнір не відбувся через пандемію коронавірусу, а у фіналі 2023 року в еміратському Рас-ель-Хаймі Румунія обіграла Казахстан у серії пенальті (2:2, пен. 13:12).

Збірна України дебютувала на мініфутбольному Мундіалі в 2019 році – виліт у чвертьфіналі. Два роки тому "синьо-жовті" завершили змагання за підсумками групової стадії.