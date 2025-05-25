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Угорщина – Україна 1:0: ОНЛАЙН

Руслан Травкін — 25 травня 2025, 15:20
Федерація мініфутболу України
Угорщина – Україна 1:0: ОНЛАЙН

Завтра, 25 травня, збірна України з мініфутболу зіграє матч 3 туру на чемпіонаті світу WMF (World Minifootball Federation).

Світова першість відбудеться в столиці Азербайджану, Баку. Третім суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Угорщини.

У першому турі "синьо-жовті" програли Англії. Надалі була поразка від Туреччини. Угорці з турками та англійцями завершили свої матчі внічию. Збірна України посідає останнє місце в таблиці і втратила шанси на вихід у плейоф.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в етері "Київстар ТБ". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

15'
Наразі гра збірної України нагадує гру Угорщини в перші 5 хвилин – домінація на полі. 

12'
Перший небезпечний момент від українців. Розіграш кутового завершився ударом від Бланка. 

10'
Почали задіювати "синьо-жовті" голкіпера. Не щастить лише на чужий половині поля, не вдається останній пас...

8'
Знову небезпечно розіграний штрафний у виконанні опонентів. Спочатку Магурський перервав простріл, а футболіст угорців потім пробив вище. 

7'
Трохи заспокоїли темп угорці. Трішки вище пробив Денис Бланк. 

5'
Штрафний і прямим ударом прямо в "дев'ятку" влучив гравець збірної Угорщини. 

4'
Знову сейв від Магурського. 

3'
У перші три хвилини м'яч майже не був у ногах гравців збірної України. До центра поля підіймався голкіпер суперника. 

2'
Небезпечно розіграли штрафний угорці. Магурський склався і відбив. 

1'
Нагадаємо, що "синьо-жовті" втратили шанси на вихід із групи після поразок від Англії (0:4) та Туреччини (1:3). 

1'

Матч розпочато!

У чемпіонаті візьмуть участь 32 збірні, розподілені на вісім груп по чотири команди. На груповому етапі команди гратимуть у форматі "кожен проти кожного", дві найкращі збірні з кожного квартету виходять до плейоф.

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У 2021-му турнір не відбувся через пандемію коронавірусу, а у фіналі 2023 року в еміратському Рас-ель-Хаймі Румунія обіграла Казахстан у серії пенальті (2:2, пен. 13:12).

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