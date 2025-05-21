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Гол від воротаря: збірна України з розгромної поразки від англійців розпочала чемпіонат світу з мініфутболу

Руслан Травкін — 21 травня 2025, 13:08
Гол від воротаря: збірна України з розгромної поразки від англійців розпочала чемпіонат світу з мініфутболу
WMF (World Minifootball Federation)

21 травня, збірна України з мініфутболу розпочала свій шлях на чемпіонаті світу WMF (World Minifootball Federation).

Суперником була збірна Англії. "Синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 0:4.

Перший тайм був рівним. Команда Руслана Зарубіна більше загострювала.

Все йшло до того, що буде нічия за підсумками перших 25 хвилин, але англійці небезпечно розіграли штрафний. Воротар Хафед Аль-Друбі раптово підключився до атаки, знайшов чудовим пасом Гардера, а той зумів пробити Мирослава Магурського. На початку другого тайму Гарднер оформив дубль.

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Збірна України почала грати активніше. Зокрема, воротар Магурський кілька разів переходив на чужу половину поля. Аль-Друбі цим зумів скористатися. Воротар англійців наважився на удар зі своєї штрафної і перекинув свого колегу, який не зумів вчасно повернутися.

Четвертий гол англійців також стався під час підключення Магурського до нападу.

Зазначимо, що за рахунку 0:2 українці могли забивати, але англійців після удару від Сегедія врятувала стійка.

WMF (World Minifootball Federation)
Мініфутбол – чемпіонат світу
1 тур, 21 травня

Україна – Англія 0:4 (0:1)

Гол: 0:1 – Гарднер (25), 0:2 – Гарднер (27), 0:3 – Аль-Друбі (42), 0:4 – Кемпбелл (48)

Скриншот Київстар ТБ

В іншому матчі нашої групи Угорщина та Туреччина зіграли внічию (1:1). У 2 турі, який відбудеться 23 травня, Україна проведе матч проти Туреччини. 

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