Де та коли дивитись чемпіонат світу 2025 з мініфутболу

З 21 травня по 1 червня в азербайджанському Баку відбудеться чемпіонат світу 2025 з мініфутболу. Всі матчі пройдуть на сучасній Національній арені гімнастики, що вміщує близько 9 тисяч глядачів.

На груповому етапі команди розподілені на 8 груп і гратимуть у форматі "кожний проти кожного". Дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу.

Збірна України, яка втретє представлена на чемпіонаті світу під егідою Всесвітньої федерації мініфутболу (WMF), потрапила до групи С, де розіграє дві путівки до стадії матчів на вибування з командами Угорщини, Англії та Туреччини.

Всі матчі чемпіонату світу 2025 з мініфутболу у прямому етері транслюватиме "Київстар ТБ". Відеоогляди, а також інформаційно-аналітичні студії можна буде переглянути на FootballHub.

Розклад матчів збірної України

Команда Руслана Зарубіна у стартовий день турніру зіграє проти Англії. 23 травня на "синьо-жовтих" чекає зустріч із Туреччиною, а 25 травня, в заключному турі групового етапу, українці поміряються силами зі збірною Угорщини, яка є бронзовим призером попереднього мініфутбольного Мундіаля.

21.05 | 🕛 12:00 | Україна – Англія

23.05 | 🕡 18:30 | Україна – Туреччина

25.05 | 🕞 15:30 | Угорщина – Україна

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Головним успіхом "синьо-жовтих" на чемпіонатах світу є вихід до чвертьфіналу на світовій першості у 2019 році, де українці поступилися Угорщині (0:3). Тож на груповому етапі наші земляки отримали принципового суперника.