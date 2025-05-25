Сейви Магурського та креативність Бланка не врятували: Україна програла Угорщині в матчі чемпіонату світу

Сьогодні, 25 травня, збірна України з мініфутболу зіграла матч 3 туру на чемпіонаті світу WMF (World Minifootball Federation).

Суперником була збірна Угорщини. Угорці зуміли здобути перемогу з рахунком 3:0.

Перші п'ять хвилин суперники, які мають чудову команду (фінал Євро-2018, третє місце на ЧС-2023), контролювали м'яч. Вони завдали кілька небезпечних ударів, а на 6-й хвилині відкрили рахунок прямим ударом зі штрафного. Кьовешді Жомбор пробив точно в "дев'ятку"

WMF

Після цього була рівна гра, обидва колективи мали свої моменти. Якщо збірну України двічі врятував Мирослав Магурський, то угорцям щастило – захисник підставиться, або удар повз ворота.

Продовжилася боротьба і в перші 15 хвилин другого тайму. "Синьо-жовті" почали підключати голкіпера до атак. На жаль, це зіграло злий жарт.

WMF

На 41-й хвилині Марцинюк відпасував на воротаря, але Тібор Кос перехопив м'яч і реалізував вихід віч-на-віч.

Через три хвилини Міклош Барабаш підхопив м'яч біля своєї штрафної і красивим ударом відправив "круглого" дальнім ударом у пусті ворота, адже Магурський був в атаці.

Мініфутбол – чемпіонат світу

1 тур, 21 травня

Угорщина – Україна 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Жомбор (6), 2:0 – Кос (41), 3:0 – Барабаш (44)

Збірна України програла всі три поєдинки групового етапу. У першому турі "синьо-жовті" програли Англії. Надалі була поразка від Туреччини.

Два роки тому на ЧС українці також завершили виступи на груповій стадії. У першому турі вдалося обіграти Алжир (9:1), але потім були невдачі з Таїландом (0:2) та Чехією (0:7).