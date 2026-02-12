Я відчуваю сором: Володимир Кличко розніс МОК за дискваліфікацію Гераскевича

Легендарний український боксер надважкої ваги Володимир Кличко виступив із критикою на адресу Міжнародного олімпійського комітету через рішення дискваліфікувати скелетоніста Владислава Гераскевича, звинувативши організацію у подвійних стандартах та захисті власного іміджу ціною олімпійських ідеалів.

Свої думки він опублікував у власному інстаграмі.

"Головне – не перемога, а участь" – для російських і білоруських спортсменів. А для українських спортсменів, які загинули, – навіть вшанування пам'яті заборонене. МОК стверджує, що це не про політику, а лише про спорт.

Але це вже не має нічого спільного з Олімпійськими іграми – це політичні ігри. МОК не захищає нейтралітет – він захищає свій імідж. Обличчя українських спортсменів, які віддали життя за свободу, виявилися "надто політичними" для вашого ідеального телевізійного шоу. Олімпійський ідеал губиться в холодних розрахунках глобального спортивного бізнесу".

Спортсмен зізнався, що дії МОК змусили його змінити ставлення до власної олімпійської нагороди ("золото" з боксу у надважкій ваговій категорії Атланти-1996).

"Коли сьогодні я думаю про свою олімпійську золоту медаль, я більше не відчуваю гордості – я відчуваю сором. Для МОК шоу має тривати. А я тут, щоб сказати те, що вони не хочуть чути: вбивства мають припинитися".

9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

Нагадаємо, Ковентрі висловилась про дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Іграх-2026, заявивши, що, що не мала нічого проти меседжу українського скелетоніста, який той бажав донести, але наголосила, що має зберігати "безпечне середовище" для всіх.

Зазначимо, що перед стартом змагань Владислав звернувся до МОК із проханням дозволити йому змагатись у "шоломі пам'яті". Проте до нього так і не дослухались.

Після цього Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Він заявив, що "сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність".