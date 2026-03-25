Крайній нокаут у кар'єрі: як "Доктор Сталевий Молот" востаннє розрядив свою гармату

Володимир Кличко є одним з найкращих супертяжів не тільки свого покоління, а й загалом в історії.

За свою кар'єру він переміг 23 боксерів у боях за за титул чемпіона світу – це найкращий показник у боксі, який досі ніхто не зміг перевершити. 25 березня "Доктор Сталевий Молот" святкує свій 50-річний ювілей і з цієї нагоди "Чемпіон" вирішив пригадати останній тріумф нокаутом українського панчера.

Це сталось 15 листопада 2014 року. Українець підходив до поєдинку проти Кубрата Пулєва із серією у 20 перемог поспіль.

Болгарин на той момент був непереможеним із такою ж загальною кількістю звитяг на профі-рингу. Він здобув право битись із Володимиром за пояс IBF, де був обов'язковим претендентом.

"Кобра" поводився доволі зухвало перед очним поєдинком із Кличком-молодшим. Він не прийшов на офіційну пресконференцію та випромінював упевненість у своїх силах.

Проте ринг у Гамбурзі усе розставив на свої місця. Інтрига трималась близько хвилини, коли Пулєв намагався тримати "Доктора Сталевого Молота" в напрузі та "в'язав" українця.

Проте чемпіон швидко адаптувався та вже ледь не з першої пристрілки відправив болгарина лівим хуком у нокдаун. Той зміг піднятись і навіть почав кривлятись, що тільки погіршило його стан справ.

Пулєв після першого нокдауну від Кличка Скриншот

Вже в наступній атаці Кличко знову відправив Кубрата на настил. Цього разу той уже не був настільки самовпевненим і зрозумів із ким має справу, тож почав сушити бій, щоб дожити до гонгу.

Після цього Пулєв зміг прийти в себе та намагався не підпускати на ближню відстань Володимира, діючи подекуди брудно та провокуючи чемпіона. Український боксер залишався холоднокровним і після бідного на події другого раунду в наступній 3-хвилинці знову розрядив свою гармату.

Він методично розбивав захист суперника й після однієї з атак болгарин вкотре відчув усю силу лівого бокового Кличка. Кубрат втретє опинився в нокдауні, а його обличчя почало швидко вкриватися гематомами й під оком з'явилося серйозне розсічення.

Після хвилинної перерви болгарин дещо активізувався та навіть декілька разів пробив захист українця. Зал несподівано почав його підтримувати, вигукувавши "Кобра, Кобра", проте на цю змію у Кличка була своя протиотрута – ближній лівий хук у щелепу.

Саме ним він учетверте відправив Пулєва на настил. Після нього 33-річний болгарин упав, наче мішок із картоплею, і вже цього разу не зміг встати.

Рефері Тоні Вікс навіть не дорахував до десяти, зупинивши бій. Це була чиста перемога нокаутом, яка змусила замовкнути всіх скептиків і зухвалих вболівальників суперника.

Відеоогляд бою Кличко – Пулєв

То був 53-й нокаут "Доктора Сталевого Молота" на профі-рингу та 63-тя звитяга загалом. Більше він не перемагав достроково, проте цей майстер-клас з пізнього етапу кар'єри Кличка-молодшого фанати запам'ятали надовго.

Наразі досі не припиняються розмови, що Володимир може відновити кар'єру задля спроби стати найстаршим чемпіоном світу в історії хевівейту. Він має шанс побити абсолютний рекорд Джорджа Формана.

Кличко-молодший сам зізнавався, що може погодитись провести "Last dance". Тож дуже хочеться вірити, що цей матеріал втратить з часом свою актуальність і нокаут Пулєва стане не останнім, а передостаннім у кар'єрі легендарного "Доктора Сталевого Молота".