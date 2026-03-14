Не вистачило декількох сантиметрів: редактор The Ring розповів, завдяки чому Кличко міг перемогти Джошуа

Редактор авторитетного журналу The Ring Майкл Монтеро заглибився в історію, пригадавши протистояння Володимира Кличка (64-5, 53 КО) проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Про це він висловився у своєму профілі в соцмережі Х.

Представник ЗМІ розповів, як Віталій Кличко радив молодшому брату заспокоїтись та не кидатись на Ей Джея. Монтеро додав, завдяки чому Володимир міг би перемогти британського суперника.

"Брат Володимира раз по раз радив йому заспокоїтися і не кидатися на Ей Джея, почекати та не поспішати. У будь-якому разі, якби Володимир у розквіті сил влучив тією правою рукою на пару сантиметрів нижче, прямо в підборіддя, Ей Джей так і не підвівся б", – написав Монтеро.

Очна зустріч Кличка-молодшого та Джошуа відбулась наприкінці квітня 2017-го, коли українець був достроково повалений в 11-му раунді. Це була друга поспіль поразка для Володимира. До цього у листопаді 2015-го він програв за одноголосним рішенням суддів Тайсону Ф'юрі.

Цей двобій став останнім у професійній кар'єрі українського боксера. Натомість Ентоні продовжує свої виступи на профі-рингу. Наразі британець повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у якій загинуло двоє його тренерів-друзів.

Нещодавно промоутер Олександра Красюк прокоментував чутки про ймовірне повернення Володимира у профі-ринг. Зазначимо, що вперше інформація про можливий камбек Кличка-молодшого почала з'являтися у 2024 році. Володимир ніколи не приховував, що хотів би стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги та зізнавався, що має думки про "last dance".