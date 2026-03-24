Вайлдер – про тренувальний табір Володимира Кличка: Я зрозумів, перебуваючи там, чому він був чемпіоном

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) відреагував на спільне фото з Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) у тренувальному таборі українця.

Про це він розповів у коментарі DAZN Boxing.

"Бронзовий бомбардувальник" назвав Кличка-молодшого одним із найвеличніших боксерів в історії. Американець пригадав, як відсвяткував свій день народження поруч із Володимиром, який зробив йому сюрприз.

"З одним із найвеличніших. На той момент я дуже довго був у таборі з Кличком. Це був мій день народження. Він подарував мені торт, він підняв ніж. Це було досить круто. Поїздка до його табору справді додала мені ще більше впевненості, бо я завжди хотів поїхати до нього в табір. І коли я туди потрапив, я хотів знати, чому він справжній чемпіон. І я зрозумів, перебуваючи там, чому він був чемпіоном", – сказав Деонтей.

Нагадаємо, що Олександр Усик заявляв, що хоче побитись із Вайлдером. Однак згодом у його фінальних боксерських планах перед відходом на заслужену пенсію не знайшлось місця "Бронзовому бомбардувальнику".

Американський супертяж відреагував на свою відсутність у списку бажаних боїв Усика.

Попереду у Деонтея двобій проти Дерека Чісори, який запланований на 4 квітня 2026 року. Для обох ветеранів це буде ювілейний 50-й бій.