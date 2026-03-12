Красюк назвав ідеального суперника для камбеку Володимира Кличка в бокс

Промоутер Олександр Красюк відреагував на чутки про можливе повернення в бокс Володимира Кличка.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю на ютуб-каналі ТАЙК МАЙСОН.

За його словами, "Доктор Сталевий Молот" перебуває в чудовій фізичній формі. Ексчемпіон регулярно тренується, тому такий розвиток подій є цілком реальним.

"Диму без вогню не буває. На мій погляд, такий боксер, як Володимир Кличко, перебуваючи в такій формі, він може абсолютно легко побити рекорд Формана. Якщо він це захоче зробити і будуть обставини, то чому б ні", – вважає промоутер.

Також Красюк назвав суперника, бій з яким викликав би великий інтерес. Він виділив Тайсона Ф'юрі, який свого часу відібрав в українця чемпіонський пояс.

"Я думаю, що найцікавіший для світу боксу поєдинок міг би бути із Тайсоном Ф'юрі, тому що в нього є передісторія. Але Тайсон Ф'юрі не чемпіон світу, тому багато чого мало б зійтися. Зірки так мали б зійтися, щоб відбулися ці історичні події. Нема жодних гарантій. Говорити про це, як про факт, чи про те, що відбувається зараз – неправильно. Просто ми зараз обговорюємо, як люди, які дотичні до боксу, аналізуємо якісь ймовірності та плюси-мінуси. І от аналізуючи їх, ми говоримо, що з Тайсоном Ф'юрі – це було б найкрутіше, тому що Тайсон Ф'юрі – це unfinished business", – резюмував Красюк.

Зазначимо, що вперше інформація про можливий камбек Кличка почала з'являтися у 2024 році. Володимир ніколи не приховував, що хотів би стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги та зізнавався, що має думки про "last dance".

Востаннє "Доктор Сталевий Молот" бився 29 квітня 2017 року. Тоді він технічним нокаутом в 11-му раунді поступився Ентоні Джошуа.

Загалом на профі-рингу українець провів 69 боїв. У них він здобув 64 перемоги, з яких 53 – достроково.