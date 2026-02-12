Це данина поваги, а не порушення правил, – Усик відреагував на дискваліфікацію Гераскевича

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик висловив підтримку скелетоністу Владиславу Гераскевичу, якого відсторонили від участі в Олімпійських іграх-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті".

Боксер опублікував відповідний пост в Х.

"Я пишаюся тобою, Владиславе, твоєю мужністю та відвагою. Шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це данина поваги, а не порушення правил. Спорт не означає забуття. Справжня сила – це мужність залишатися людиною навіть у найважчі часи", – написав Усик.

9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

Нагадаємо, Ковентрі висловилась про дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Іграх-2026, заявивши, що, що не мала нічого проти меседжу українського скелетоніста, який той бажав донести, але наголосила, що має зберігати "безпечне середовище" для всіх.

Зазначимо, що перед стартом змагань Владислав звернувся до МОК із проханням дозволити йому змагатись у "шоломі пам'яті". Проте до нього так і не дослухались.

Після цього Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Він заявив, що "сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність".