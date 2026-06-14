Президент WBC заступився за суддю бою Усик – Верховен: Він не хронометрист, а захисник здоров'я бійців

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман став на захист рефері поєдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) та Ріко Верховена (1-1, 1 КО), який зупинив бій за секунду до кінця 11-го раунду.

Його слова цитує Fight News.

Суддя сигналізував про перемогу українського чемпіона технічним нокаутом.

Він запевнив, що рефері не є хронометристом, а є захисником здоров'я бійців.

"Реальність така, що здоров'я, а то й життя бійця, лежить у руках рефері, тоді як справедливість – у руках суддів. Кілька тижнів тому виникла суперечка, коли британський рефері Марк Лайсон зупинив бій Усика проти Ріко лише за секунду до того, як пролунав гонг, що завершував 11-й раунд. Ріко вів чудову боротьбу проти чемпіона, і раунд уже майже закінчився. Ми повинні розуміти, що один удар може змінити все – ми бачили це багато разів – і рефері наказано зупиняти бій на один удар раніше, а не на один удар пізніше, хоч раунд уже закінчувався. Він не хронометрист, а захисник здоров'я бійців", – заявив Сулейман.

Зупинка двобою не сподобалася Ріко, який подав протест на фінальний результат зустрічі.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Верховен.

Нагадаємо, що одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш. А промоутер Едді Гірн закликав українця дати ще один шанси нідерландцю.

Раніше повідомлялося, що стала відома дата повернення Верховена нідерландського кікбоксера на боксерський ринг.

ФОТО: Denys Didkivskyi