Я на четвертій позиції: непереможений боксер назвав власний рейтинг P4P

Колишній об'єднаний чемпіон світу у другому найлегшому дивізіоні Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) назвав свою версію рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Його слова передає Boxing News Online.

Американець вважає, що наразі посідає четверте місце у списку P4P. Віище за себе він поставив трьох бійців, серед яких є й Олександр Усик.

"Я думаю, що я на четвертій позиції. Я був на третій, але після перемоги Шакура над Теофімо я відчуваю, що в мене немає вибору, окрім як поставити його на третє місце. Тож у мене Іноуе на першій сходинці, Усик – на другій, Шакур – на третій, а я сам – на четвертій", – сказав Родрігес.

Зазначимо, що Джессі напередодні відмовився від поясів WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі. Він це зробив задля переходу в категорію до 118 фунтів (53,5 кг).

У легшій вазі Джессі дебютує в поєдинку проти Антоніо Варгаса (19-1-1, 11 КО). На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA.