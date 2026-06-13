Вона теж зі мною гралась: Усик зізнався, що тривалий час жив під впливом російської пропаганди

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про вплив російської пропаганди на світ.

Його слова передає Independent Women.

Під час спеціального заходу "America's Adversaries: The Russia Reality" чинний король хевівейту пояснив, чим схожі американці та українці.

Боксер заявив, що російська пропаганда є дуже небезпечною. Він зізнався, що тривалий час був під її впливом, зокрема, навів приклад значення мови:

"Я жив багато років у пропаганді, і вона теж зі мною гралася. Я людина, яка спілкувалася більшість свого життя російською мовою. Але з дитинства я говорив і російською, і українською, тому що школу я почав і закінчив українською. І коли я давав інтерв'ю в себе у країні після якихось змагань, я це робив виключно українською. Загалом я думав: "Яка різниця? Ну, ми ж один одного розуміємо".

Сьогодні я розумію, що мова – це твоя ідентичність, це твоя зброя та те, що робить тебе тим, ким ти є. Я люблю жити, радіти, ходити на риболовлю, купатися, радіти життю. Але якщо хтось заважає мені це робити, то ми збираємось гуртом і відвойовуємо своє місце під сонцем. Українці за своєю натурою – це добрі люди, які хочуть працювати, жити, радіти та навіть допомагати, якщо хтось цього потребує. Якщо хтось намагається заважати цьому неймовірному життю, хай начувається".