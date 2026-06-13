Усик у Вашингтоні зустрівся з Трампом
Олександр Усик
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Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.
Фото у соцмережі Х (Твіттер) опублікувала спеціальна помічниця Трампа та радниця з комунікацій Марго Мартін.
Напередодні Усик також відвідав Пентагон.
Зазначимо, що 14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC Freedom 250. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.
Нагадаємо, що востаннє українець виходив на ринг 23 травня, де у непростому протистоянні здолав Ріко Верховена.