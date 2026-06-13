Усик у Вашингтоні зустрівся з Трампом

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

Фото у соцмережі Х (Твіттер) опублікувала спеціальна помічниця Трампа та радниця з комунікацій Марго Мартін.

President @realDonaldTrump in the Oval Office with the Heavyweight Champion of the World @usykaa 🇺🇸 pic.twitter.com/23Ff72OIP0 — Margo Martin (@MargoMartin47) June 12, 2026

Напередодні Усик також відвідав Пентагон.

Зазначимо, що 14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC Freedom 250. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.

Нагадаємо, що востаннє українець виходив на ринг 23 травня, де у непростому протистоянні здолав Ріко Верховена.