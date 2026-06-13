Нам потрібні ці гроші: легендарний Тайсон звернувся до Усика відносно його наступного бою

Легендарний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) записав відеозвернення до володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) із закликом провести бій з тимчасовим чемпіоном WBC у надважкій вазі Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Відео оприлюднив Ring Magazine.

"Усик, ми чекаємо на тебе, брате, ти нам потрібен. Приходь до нас, нам потрібні ці гроші", – сказав "Залізний Майк".

TYSON WANTS USYK 👀



Agit Kabayel is calling in the big guns to get a fight with Oleksandr Usyk 🤣😤 pic.twitter.com/Lbct5BljjR — Ring Magazine (@ringmagazine) June 12, 2026

Нагадаємо, що Світова боксерська рада (WBC) вже зобов'язала українського боксера провести наступний бій проти непереможеного представника Німеччини, давши сторонам на досягнення домовленості рівно 30 днів.

Агіт сподівається, що українець ухвалить рішення про бій із ним. Натомість британський тренер Джо Галлахер припустив, що українець позбудеться поясу.