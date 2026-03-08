Чотири медалі в біатлоні: підсумки Паралімпіади для українців за 8 березня

8 березня, у другий змагальний день Паралімпійських Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, розігрувалося 10 комплектів нагород. Українці виступали в шести індивідуальних гонках із парабіатлону й зуміли здобути 4 нагороди: одне "срібло" та три "бронзи".

Першу медаль дня нашій команді приніс біатлоніст Тарас Радь, який напередодні став паралімпійським чемпіоном у спринті. Сьогодні ж він з одним промахом посів третю позицію індивідуальної гонки у класі сидячи серед параатлетів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Тарас Радь НПКУ

Олександр Алексик, Василь Кравчук, Григорій Шимко та Павло Баль фінішували, відповідно, на 9, 10, 11 та 15 місцях.

Дві перші сходинки посіли китайці Лю Цзисю та Мао Чжунву.

Парабіатлон. Чоловіки, індивідуальна гонка, клас Sitting

Лю Цзисю (Китай, LW12, 0+0+0+0) – 34:38.1 Мао Чжунву (Китай, LW11, 0+0+1+0) – +28.4 Тарас Радь (Україна, LW12, 0+1+0+0) – +1:19.0

Олександра Кононова повторила успіх Радя. 35-річна біатлоністка напередодні здобула золоту медаль у спринтерській гонці, а в індивідуалці стала бронзовою призеркою серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи. Для тріумфу українці забракло одного влучного пострілу на першій стрільбі.

Олександра Кононова Getty images

Людмила Ляшенко стала 4-ю, Ірина Буй – 7-ю, Богдана Конашук – 9-ю.

Паралімпійською чемпіонкою стала канадійка Наталі Вілкі, "срібло" завоювала китаянка Чжао Чжицінь.

Парабіатлон. Жінки, індивідуальна гонка, клас Standing

Наталі Вілкі (Канада, LW8, 0+0+0+0) – 33:01.8 Чжао Чжицінь (Китай, LW8, 0+1+0+0) – +31.7 Олександра Кононова (Україна, LW8, 1+0+0+0) – +36.1

Срібну та бронзову нагороди відповідно здобули українські парабіатлоністи Максим Мурашковський та Дмитро Суярко за підсумками індивідуальної гонки серед спортсменів із порушеннями зору.

Максим Мурашковський Департамент молоді та спорту міста Києва

Напередодні у цьому класі у спринті Олександр Казік, Ярослав Решетинський та Анатолій Ковалевський зайняли весь п'єдестал. Натомість в індивідуальній гонці їх підвела стрільба й вони посіли місця з четвертого по шосте. "Золото" виборов китаєць Данг Хесон.

Парабіатлон. Чоловіки, індивідуальна гонка, клас Vision Impaired

Данг Хесон (Китай, NS2, 0+0+0+0) – 31:31.9 Максим Мурашковський (Україна, NS3, 0+0+0+0) – +2:09.2 Дмитро Суярко (Україна, NS3, 0+0+0+1) – +2:19.2

Не вдалося українцям піднятися на п'єдестал пошани в індивідуальній гонці класу стоячи серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Найкращим з наших біатлоністів став Сергій Романюк, який з одним промахом посів 5 позицію. Серафим Драгун фінішувавав 7-м, Григорій Вовчинський – 10-м, Дмитро Середа – 17-м.

Сергій Романюк (ліворуч) FIS Para Snow Sports

Чемпіоном тут став китаєць Цай Цзяюнь.

Ще одну золоту нагороду збірна Китаю отримала в парабіатлонній індивідуальній гонці серед спортсменок із порушеннями зору. Її принесла команді Піднебесної Юе Ван.

Четверту позицію посіла українка Олександра Даниленко, якій не вистачило швидкості на трасі при ідеальній роботі на вогневих рубежах. Ілона Варковець стала 8-ю, Оксана Шишкова – 9-ю, Романа Лобашева – 12-ю.

Владислав Хільченко не зумів подолати кваліфікацію в парасноубордингу для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок. Він посів останню четверту позицію у своєму заїзді й не пробився до наступної стадії змагань.

Медальний залік

Після другого дня змагань збірна України перемістилася на другу позицію в неофіційному заліку нагород. В активі нашої команди 10 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових. У лідери вирвалися традиційні фаворити Паралімпіад, китайці. Вони за два дні 16 разів потрапляли на п'єдестал пошани (8-5-3). Третє місце продовжує утримувати Австрія.

9 березня на Паралімпіаді розігруватимуться 6 комплектів нагород у гірськолижному спорті. Від України участь братиме один спортсмен, Максим Гелюта.