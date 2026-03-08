Від блогера до паралімпійця: Хільченко не подолав кваліфікацію у сноуборд-кросі на Паралімпіаді-2026

На зимових Паралімпійських іграх-2026 у Мілані розпочалися змагання з парасноубордингу. У попередньому раунді чоловічого сноуборд-кросу (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок) виступив представник України Владислав Хільченко.

За підсумками заїзду український спортсмен відстав від лідера на 7.03 секунди та посів останнє, четверте місце у своїй групі. Цей результат не дозволив йому пробитися до наступної стадії змагань. Переможцем заїзду став австралієць Шон Поллард, а другим кваліфікувався кореєць Джонг Сумін.

Парасноубординг Сноуборд-крос, чоловіки (клас SB-UL). Перший попередній заїзд:

Шон Поллард (Австралія) – 0.00 Джонг Сумін (Південна Корея) – +0.75 Паоло Пріоло (Італія) – +1.17 Владислав Хільченко (Україна) – +7.03

Зазначимо, що Владислав Хільченко прийшов у параспорт після важкої ДТП: у червні 2016 року під час ранкового велосипедного тренування його збив автомобіль, внаслідок чого лікарям довелося ампутувати йому ліву руку.

До травми він займався американським футболом та виступав за команду харківських Атлантів. Нині Хільченко є автором і ведучим тревел-шоу "Однією Правою" на YouTube, де має близько 380 тисяч підписників.

Наступним стартом Владислава стане бенкед-слалом, змагання з якого відбудуться в суботу, 14 березня

Слідкуйте за текстовою трансляцією другого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.