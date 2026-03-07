Україна виграла перше золото на Паралімпійських іграх 2026

Тарас Радь виграв золоту медаль Паралімпійських ігор 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, у спринті на 7,5 км.

26-річний українець не помилявся на вогневих рубежах і був найшвидшим на трасі, завдяки чому тріумфував у гонці параатлетів з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи.

Радь випередив у боротьбі за "золото" двох представників Китаю – Ментао Лю та Цзисю Лю, які також ідеально стріляли.

За крок від п'єдесталу зупинився ще один українець Василь Кравчук. Також до чільної десятки забіг Олександр Алексик.

Паралімпійські ігри 2026. Спринт, чоловіки, клас Sitting

1. 🥇 Тарас Радь (Україна, LW12, 0+0) 19:55,5

2. 🥈 Ментао Лю (Китай, LW12, 0+0) +9,3

3. 🥉 Цзисю Лю (Китай, LW12, 0+0) +17,6

4. Василь Кравчук (Україна, LW11, 0+0) +31,5

9. Олександр Алексик (Україна, LW12, 0+0) +1:00,3

12. Павло Бал (Україна, LW11.5, 1+1) +1:32,9

15. Григорій Шимко (Україна, LW10.5, 1+2) +2:38,2

Для України це перша нагорода на Паралімпіаді-2026, а для Радя – друге "золото" Ігор у кар'єрі. 4 роки тому в Пекіні-2022 він став чемпіоном гонки на 12,5 км.

Нагадаємо, раніше на Паралімпіаді-2026 американка українського походження Оксана Мастерс виграла золоту медаль у жіночому спринті.