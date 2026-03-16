Скільки сплачують паралімпійським чемпіонам у різних країнах: Україна серед лідерів у світі

На зимових Паралімпійських іграх 2026 збірна України здобула 19 медалей (3 золотих та по 8 срібних і бронзових) та посіла сьоме місце в неофіційному командному заліку. Тепер нашій державі лишається сплатити призові призерам та їхнім тренерам.

В Україні паралімпійці отримують такі ж бонуси, як і олімпійці – еквівалент 125 тисяч доларів за золоту медаль. Це у 20 разів перевищує середній показник ВВП на душу населення в країні. Тобто пересічному українцеві потрібно 20 років трудитися, щоб заробити таку суму.

Тому вже багато років у нашій країні паралімпійський та дефлімпійський спорт (призерам Дефлімпіад сплачуються ідентичні суми призових) є соціальним ліфтом для певного прошарку населення.

За яким показником Україна випереджає США та Німеччину

За величиною преміальних для паралімпійських призерів Україна входить у топ-5 країн світу. За цим показником Україна випереджає США більше ніж у 3 рази (американці сплачують своїм паралімпійцям за золото 38 000 доларів, за срібло 23 000, за бронзові медалі $15 000).

Німеччину та Японію наша країна випереджає у понад 5 разів. Німецькі паралімпійці мають право на преміальні в розмірі еквівалента 22 000 доларів за золото, 17 000 за срібло та 11 000 за бронзу. Японські паралімпійці, відповідно, 21 000, 14 000 та 7000 доларів у місцевій валюті.

І ціла прірва у призових розділяє Україну з Канадою та Австралією. Українські паралімпійці отримують більше ніж у 8 разів за канадських (15 000 доларів за золото, 11 000 за срібло та 7000 за бронзу). І майже в 10 разів більше, ніж австралійські паралімпійці (13 000 доларів за золото, 10 000 за срібло та 7000 за бронзову медаль).

Павло Баль, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко і Тарас Радь Getty Images

Хто лідери рейтингу

Більше ніж в Україні призові лише в Сінгапурі (еквівалент 380 000 доларів за золото, 230 000 за срібло та 115 000 за бронзу), Ізраїлі (еквівалент 273 000 доларів за золото, 192 000 за срібло та 137 000 за бронзу), Малайзії (еквівалент 230 000 доларів за золото, але "лише" 70 000 за срібло та 23 000 за бронзу) та Гонконзі (еквівалент 192 000 доларів за золото, 96 000 за срібло та 48 000 за бронзу).

Коли держава неспроможна виплачувати призові

Наскільки виправдовує себе нарахування призових для паралімпійців в Україні, які вище, ніж в набагато більш економічно розвинених країнах – питання дискусійне.

Але, за інформацією "Чемпіона", наша держава й досі повною мірою не виплатила кошти призерам Дефлімпіади в Токіо-2025. Один з українських дефлімпійських призерів на умовах анонімності розповів кореспонденту "Чемпіона", що є обіцянки погасити заборгованості перед ними за Токіо-2025 до кінця цього календарного року.

Бонусний паритет у 30 країнах

Зазначимо, що тільки близько 30 країн світу виплачують однакові за сумою преміальні своїм олімпійським та паралімпійським призерам. Причому цей бонусний паритет – тенденція останніх років. В більшості ж країн паралімпійці й досі отримують менше. Іноді – значно менше.

Тут варто привести у приклад виплати Гонконга, який є одним із лідерів за преміальними серед всіх країн світу. Паралімпійський чемпіон із Гонконгу отримує 1,5 мільйона гонконзьких доларів, що становить близько 190 000 доларів США. Але ця сума все одно у чотири рази нижча, ніж виплачується олімпійському чемпіону з Гонконгу (еквівалент 760 000 доларів США). Срібний призер Олімпійських ігор з Гонконгу отримує вдвічі більше (3 мільйони гонконзьких доларів, що дорівнює 380 тисячам доларів США), ніж паралімпійський чемпіон із цієї країни.

Найбільш суттєва різниця у преміальних між олімпійцями та паралімпійцями у В'єтнамі, де місцевий олімпійський комітет перед літніми Іграми в Парижі-2024 пообіцяв виплатити фантастичний бонус у розмірі 1 мільйона доларів США олімпійським золотим медалістам. Паралімпійський чемпіон із цієї країни отримує майже в 70 разів менше, а саме 400 мільйонів в'єтнамських доларів, що дорівнює 15 700 доларів США.

Паралімпійські медальні бонуси



Країна Золото Срібло Бронза Сінгапур $380000 $230000 $115000 Ізраїль $273000 $192000 $137000 Малайзія $230000 $70000 $23000 Гонконг $192000 $96000 $48000 Україна $125000 $80000 $55000 Іспанія $105000 $54000 $34000 Франція $89000 $45000 $22000 Бразилія $45000 $18000 $9000 Південна Корея $47000 $26000 $14000 США $38000 $23000 $15000 Німеччина $22000 $17000 $11000 Японія $21000 $14000 $7000 Канада $15000 $11000 $7000 Австралія $13000 $10000 $7000



*деякі національні паралімпійські комітети відмовилися надавати дані про розмір призових у своїх країнах

Максим Розенко, Чемпіон