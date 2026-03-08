Українська правда
Підтримала успіх Радя: Кононова вдруге піднялася на п'єдестал Паралімпіади-2026

Денис Шаховець — 8 березня 2026, 13:50
Олександра Кононова
Українська парабіатлоністка Олександра Кононова виграла другу медаль на Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

35-річна українка стала бронзовою призеркою індивідуальної гонки серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи. Кононова залишила незакритою одну мішень на першій стрільбі.

Паралімпійською чемпіонкою стала представниця Канади Наталі Вілкі, якій єдиній вдалося закрити всі 20 мішеней. "Срібло" у Чжицінь Чжао з Китаю.

За крок від п'єдесталу зупинилася ще одна українка Людмила Ляшенко. Усього в гонці взяли участь 9 спортсменок.

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, жінки, клас Standing

  • 1. 🥇 Наталі Вілкі (Канада, LW8, 0+0+0+0) 33:01,8
  • 2. 🥈 Чжицінь Чжао (Китай, LW5/7, 0+1+0+0) +31,7
  • 3. 🥉 Олександра Кононова (Україна, LW8, 1+0+0+0) +36,1
  • 4. Людмила Ляшенко (Україна, LW8, 0+1+0+1) +1:37,2
  • 7. Ірина Буй (Україна, LW8, 0+1+0+2) +3:27,0
  • 9. Богдана Конашук (Україна, LW8, 0+2+1+1) +5:56,3

Нагадаємо, напередодні Кононова виграла п'яте в кар'єрі "золото" Паралімпійських ігор, тріумфувавши у спринті.

Раніше інший українець Тарас Радь також спершу став паралімпійським чемпіоном у спринті, а згодом здобув "бронзу" в індивідуальній гонці.

Відтепер у скарбничці збірної України 8 медалей на Паралімпіаді-2026: три "золота, одне "срібло" та чотири "бронзи". Після першого дня наша команда очолювала медальний залік.

Слідкуйте за текстовою трансляцією другого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

