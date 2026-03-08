Романюк посів 5 місце в індивідуальній гонці на Паралімпіаді-2026

На Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, український парабіатлоніст Сергій Романюк посів п'яте місце в індивідуальній гонці класу стоячи серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

31-річний українець заробив одну штрафну хвилину, яка завадила йому піднятися на п'єдестал. Також до чільної десятки потрапили Серафим Драгун та Григорій Вовчинський.

Золоту медаль виграв китаєць Цай Цзяюнь, срібним призером став Марк Арендз із Канади, а на третій щабель п'єдесталу піднявся німець Марко Маєр.

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, чоловіки, клас Standing

1. 🥇 Цай Цзяюнь (Китай, LW8, 0+0+0+0) 30:24,1

2. 🥈 Марк Арендз (Канада, LW6, 0+0+0+0) +28,4

3. 🥉 Марко Маєр (Німеччина, LW8, 0+0+0+0) +43,2

...

5. Сергій Романюк (Україна, LW8, 0+0+0+0) +1:07,0

7. Серафим Драгун (Україна, LW8, 0+0+0+3) +2:05,9

10. Григорій Вовчинський (Україна, LW8, 0+0+0+3) +2:59,1

17. Дмитро Середа (Україна, LW8, 0+0+0+7) +10:51,6

