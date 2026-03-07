Медальний дубль українок: Кононова виграла п'яте в кар'єрі золото Паралімпійських ігор

Українка Олександра Кононова виграла золоту медаль Паралімпійських ігор 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

35-річна параатлетка ідеально провела спринтерську гонку для спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи.

Крім того, бронзовою призеркою з одним промахом у пасиві стала Людмила Ляшенко. Між українками на п'єдесталі розташувалася Наталі Вілкі з Канади.

Усього в гонці взяли участь 11 спортсменок. Ще дві українки, Ірина Буй та Богдана Конашук, залишились без нагород.

Паралімпійські ігри 2026. Спринт, жінки, клас Standing

1. 🥇 Олександра Кононова (Україна, LW8, 0+0) 18:41,5

2. 🥈 Наталі Вілкі (Канада, LW8, 0+0) +4,9

3. 🥉 Людмила Ляшенко (Україна, LW8, 0+1) +32,4

5. Ірина Буй (Україна, LW8, 0+0) +49,5

9. Богдана Конашук (Україна, LW8, 0+2) +1:59,5

Для Кононової це п'яте в кар'єрі золото Паралімпійських ігор. Раніше вона вигравала в біатлоні гонки на 12,5 км у Ванкувері-2010 та Сочі-2014. Також у Кононової було два золота Ігор-2010 у лижних перегонах.

Це вже друга та третя медалі України на Паралімпіаді-2026. Раніше золоту нагороду у спринті у класі сидячи виграв парабіатлоніст Тарас Рудь.

