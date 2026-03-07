Українська правда
Максимальний успіх: українці зайняли весь п'єдестал у спринті Паралімпіади-2026

Денис Шаховець — 7 березня 2026, 15:20
Getty Images

Українські парабіатлоністи зайняли весь п'єдестал пошани у спринтерській гонці серед спортсменів із порушеннями зору на Іграх-2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо,.

Паралімпійським чемпіоном став Олександр Казік, срібну нагороду здобув Ярослав Решетинський, а на третю сходинку потрапив Анатолій Ковалевський. Усі троє призерів пройшли вогневі рубежі без промахів.

Для Казіка це друга золота медаль Паралімпійських ігор та п'ята загалом. У Пекіні-2022 у нього було "золото" та "срібло", ще дві срібні нагороди він привіз із Пхьончанга-2018.

Непогану швидкість показав ще один українець Дмитро Суярко, проте один промах на другій стрільбі завадив йому піднятися на п'єдестал.

Потрійний успіх України став можливим завдяки провалу лідера загального заліку, француза Антоні Шалансона, який настріляв чотири штрафні кола. Усього в гонці виступили 17 параатлетів.

Паралімпійські ігри 2026. Спринт, чоловіки, клас Vision Impaired

  • 1. 🥇 Олександр Казік (Україна, NS1, 0+0) 17:37,7
  • 2. 🥈 Ярослав Решетинський (Україна, NS3, 0+0) +1:02,4
  • 3. 🥉 Анатолій Ковалевський (Україна, NS3, 0+0) +1:06,1
  • ...
  • 5. Дмитро Суярко (Україна, NS3, 0+1) +1:16,0
  • 7. Максим Мурашковський (Україна, NS3, 1+1) +2:40,2

У скарбничці збірної України вже шість медалей, завойованих на Паралімпіаді-2026. Раніше у спринтах Тарас Радь та Олександра Кононова виграли золоті нагороди, а Людмила Ляшенко здобула "бронзу".

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Відео Фото Зіпсував Сочі Путіну, піднялася після падіння, підкорив Пекін: найтитулованіші українські зимові паралімпійці
