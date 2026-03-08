Українська правда
Двоє українців піднялися на п'єдестал Паралімпіади-2026 в індивідуальній гонці серед незрячих

Денис Шаховець — 8 березня 2026, 15:35
Максим Мурашковський
Департамент молоді та спорту міста Києва

Українські парабіатлоністи Максим Мурашковський та Дмитро Суярко разом піднялися на п'єдестал за підсумками індивідуальної гонки серед спортсменів із порушеннями зору на Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо,

Мурашковський зміг відстрілятися без промахів та здобув срібну нагороду, а Суярко з однією хвилиною штрафу в пасиві став бронзовим призером.

Натомість Олександр Казік, Ярослав Решетинський та Анатолій Ковалевський, які напередодні у цьому класі зайняли весь п'єдестал у спринті, в індивідуальній гонці залишились без медалей.

Золоту нагороду Паралімпійських ігор виграв китаєць Хесон Данг, якому вдалося поєднати хорошу швидкість з ідеальною роботою на вогневих рубежах.

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, чоловіки, клас Vision Impaired

  • 1. 🥇 Хесон Дан (Китай, NS2, 0+0+0+0) 31:31,9
  • 2. 🥈 Максим Мурашковський (Україна, NS3, 0+0+0+0) +2:09,2
  • 3. 🥉 Дмитро Суярко (Україна, NS3, 1+0+0+0) +2:19,2
  • 4. Ярослав Решетинський (Україна, NS3, 0+0+0+0) +2:47,0
  • 5. Олександр Казік (Україна, NS1, 2+0+1+1) +3:19,9
  • 6. Анатолій Ковалевський (Україна, NS3, 1+1+0+0) +4:06,1

У жіночій індивідуальній гонці біатлоністок з порушенням зору найкращий результат серед українок показала Олександра Даниленко, яка стала четвертою з ідеальною стрільбою в активі.

"Золото" виграла китаянка Ван Юе, срібну медаль здобула чешка Сімона Бубенічкова, а доповнила трійку призерок німкеня Йоганна Ректенвальд.

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, жінки, клас Vision Impaired

  • 1. 🥇 Ван Юе (Китай, NS2, 0+0+0+0) 35:04,7
  • 2. 🥈 Сімона Бубенічкова (Чехія, NS1, 0+0+0+0) +1:39,2
  • 3. 🥉 Йоганна Ректенвальд (Німеччина, NS2, 0+0+0+0) +2:00,5
  • 4. Олександра Даниленко (Україна, NS1, 0+0+0+0) +3:26,3
  • 8. Ілона Варковець (Україна, NS3, 0+0+0+3) +7:28,2
  • 9. Оксана Шишкова (Україна, NS3, 0+0+0+4) +7:52,6
  • 12. Романа Лобашева (Україна, NS3, 0+0+0+4) +9:27,2

Слідкуйте за текстовою трансляцією другого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

