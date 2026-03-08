Двоє українців піднялися на п'єдестал Паралімпіади-2026 в індивідуальній гонці серед незрячих

Українські парабіатлоністи Максим Мурашковський та Дмитро Суярко разом піднялися на п'єдестал за підсумками індивідуальної гонки серед спортсменів із порушеннями зору на Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо,

Мурашковський зміг відстрілятися без промахів та здобув срібну нагороду, а Суярко з однією хвилиною штрафу в пасиві став бронзовим призером.

Натомість Олександр Казік, Ярослав Решетинський та Анатолій Ковалевський, які напередодні у цьому класі зайняли весь п'єдестал у спринті, в індивідуальній гонці залишились без медалей.

Золоту нагороду Паралімпійських ігор виграв китаєць Хесон Данг, якому вдалося поєднати хорошу швидкість з ідеальною роботою на вогневих рубежах.

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, чоловіки, клас Vision Impaired

1. 🥇 Хесон Дан (Китай, NS2, 0+0+0+0) 31:31,9

2. 🥈 Максим Мурашковський (Україна, NS3, 0+0+0+0) +2:09,2

3. 🥉 Дмитро Суярко (Україна, NS3, 1+0+0+0) +2:19,2

4. Ярослав Решетинський (Україна, NS3, 0+0+0+0) +2:47,0

5. Олександр Казік (Україна, NS1, 2+0+1+1) +3:19,9

6. Анатолій Ковалевський (Україна, NS3, 1+1+0+0) +4:06,1

У жіночій індивідуальній гонці біатлоністок з порушенням зору найкращий результат серед українок показала Олександра Даниленко, яка стала четвертою з ідеальною стрільбою в активі.

"Золото" виграла китаянка Ван Юе, срібну медаль здобула чешка Сімона Бубенічкова, а доповнила трійку призерок німкеня Йоганна Ректенвальд.

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, жінки, клас Vision Impaired

1. 🥇 Ван Юе (Китай, NS2, 0+0+0+0) 35:04,7

2. 🥈 Сімона Бубенічкова (Чехія, NS1, 0+0+0+0) +1:39,2

3. 🥉 Йоганна Ректенвальд (Німеччина, NS2, 0+0+0+0) +2:00,5

4. Олександра Даниленко (Україна, NS1, 0+0+0+0) +3:26,3

8. Ілона Варковець (Україна, NS3, 0+0+0+3) +7:28,2

9. Оксана Шишкова (Україна, NS3, 0+0+0+4) +7:52,6

12. Романа Лобашева (Україна, NS3, 0+0+0+4) +9:27,2

Слідкуйте за текстовою трансляцією другого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.