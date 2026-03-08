Українець Радь здобув другу медаль на Паралімпіаді-2026

Український парабіатлоніст Тарас Радь здобув другу медаль на Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

26-річний українець з одним промахом у пасиві став бронзовим призером індивідуальної гонки у класі сидячи серед параатлетів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Компанію Радю на п'єдесталі склали китайці: Лю Цзисюй завдяки ідеальній стрільбі виграв золоту медаль, а Мао Чжунву зі штрафною хвилиною здобув "срібло".

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, чоловіки, клас Sitting

1. 🥇 Лю Цзисюй (Китай, LW12, 0+0+0+0) 34:38,1

2. 🥈 Мао Чжунву (Китай, LW11, 0+0+1+0) +28,4

3. 🥉 Тарас Радь (Україна, LW12, 0+1+0+0) +1:19,0

9. Олександр Алексик (Україна, LW12, 0+0+1+1) +3:45,5

10. Василь Кравчук (Україна, LW11, 2+1+0+1) +4:00,1

11. Григорій Шимко (Україна, LW10.5, 0+1+2+0) +4:26,2

15. Павло Баль (Україна, LW11.5, 2+2+2+0) +7:16,8

Нагадаємо, напередодні Тарас Радь став паралімпійським чемпіоном у спринті, принісши Україні першу нагороду на цих Іграх.

Відтепер у скарбничці збірної України 7 медалей на Паралімпіаді-2026: три "золота, одне "срібло" та три "бронзи". З цим доробком наша команда очолює медальний залік.

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.