Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Українець Радь здобув другу медаль на Паралімпіаді-2026

Денис Шаховець — 8 березня 2026, 12:20
Українець Радь здобув другу медаль на Паралімпіаді-2026
Тарас Радь
Міністерство молоді та спорту України

Український парабіатлоніст Тарас Радь здобув другу медаль на Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

26-річний українець з одним промахом у пасиві став бронзовим призером індивідуальної гонки у класі сидячи серед параатлетів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Компанію Радю на п'єдесталі склали китайці: Лю Цзисюй завдяки ідеальній стрільбі виграв золоту медаль, а Мао Чжунву зі штрафною хвилиною здобув "срібло".

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, чоловіки, клас Sitting

  • 1. 🥇 Лю Цзисюй (Китай, LW12, 0+0+0+0) 34:38,1
  • 2. 🥈 Мао Чжунву (Китай, LW11, 0+0+1+0) +28,4
  • 3. 🥉 Тарас Радь (Україна, LW12, 0+1+0+0) +1:19,0
  • 9. Олександр Алексик (Україна, LW12, 0+0+1+1) +3:45,5
  • 10. Василь Кравчук (Україна, LW11, 2+1+0+1) +4:00,1
  • 11. Григорій Шимко (Україна, LW10.5, 0+1+2+0) +4:26,2
  • 15. Павло Баль (Україна, LW11.5, 2+2+2+0) +7:16,8

Нагадаємо, напередодні Тарас Радь став паралімпійським чемпіоном у спринті, принісши Україні першу нагороду на цих Іграх.

Відтепер у скарбничці збірної України 7 медалей на Паралімпіаді-2026: три "золота, одне "срібло" та три "бронзи". З цим доробком наша команда очолює медальний залік.

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

Читайте також :
Відео Фото Зіпсував Сочі Путіну, піднялася після падіння, підкорив Пекін: найтитулованіші українські зимові паралімпійці
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Тарас Радь Паралімпіада-2026

Паралімпійські ігри

Від блогера до паралімпійця: Хільченко не подолав кваліфікацію у сноуборд-кросі на Паралімпіаді-2026
Оксана Мастерс зупинилась за крок від медалі в індивідуальній гонці на Паралімпіаді-2026
Дві українські душі на подіумі: Мастерс привітала Радя з перемогою на Паралімпіаді-2026
Паралімпіада-2026. День 2. Текстова трансляція
Паралімпійські ігри. День 2. Фінали в парабіатлоні та старт Хільченко

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік