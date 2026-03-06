Україна на Паралімпіаді-2026: рекордні ліцензії, дебютанти та медальні надії

З 6 по 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо відбудуться XIV зимові Паралімпійські ігри. Спортивні події проходитимуть на аренах, які раніше приймали змагання цьогорічних зимових Олімпійських ігор.

Ці змагання є аналогом Олімпіади для спортсменів з фізичними, зоровими та інтелектуальними порушеннями. Параатлети розіграють 79 комплектів медалей у шести видах спорту: гірських лижах, лижних перегонах, біатлоні, сноубордингу, хокеї на санях та керлінгу на візках. В останніх двох видах змагання проходитимуть на льоду, решта баталій відбуватимуться на снігу.

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2026 відбудеться 6 березня на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані, а закриються найпрестижніші світові змагання для спортсменів з інвалідністю на "Веронській арені", побудованій близько 30 року нашої ери. Змагання розподілені по трьох кластерах: Мілан, Кортіна-д'Ампеццо та Валь-ді-Ф'ємме (Тезеро).

Цікаво, що 50 років тому, у 1976-му, були проведені перші в історії Паралімпійські ігри. Тоді, у шведському Ерншельдсвіку, брали участь 198 параатлетів із 16 країн, при цьому у спортивній програмі були лише гірськолижні змагання та лижні перегони. Натомість на цьогорічних Іграх очікується участь 665 спортсменів із приблизно 50 національних паралімпійських комітетів.

Неприємною новиною для України є те, що одразу 10 паралімпійців із Росії та Білорусі були допущені до Паралімпіади під національними прапорами. Через це українська команда вирішила ігнорувати церемонію відкриття і закликала інші країни приєднатися до бойкоту. Наразі відомо, що бойкотуватимуть відкриття Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Австрія, Чехія, Нідерланди, Канада, Німеччина, Румунія та Великобританія. При цьому Латвійський паралімпійський комітет попросив організаторів ігор не використовувати латвійський прапор на урочистій церемонії.

Читайте також : Паралімпіада-2026: які країни бойкотуватимуть церемонію відкриття через допуск Росії та Білорусі

Французькі та хорватські урядовці також збираються проігнорувати запрошення відвідати "Сан-Сіро" 6 березня, натомість їхні спортсмени, швидше за все, цей челендж не підтримають. До речі, подивитися церемонію відкриття в Україні не вийде, оскільки національний мовник, яким є Суспільне, ухвалив рішення не транслювати цю подію. Водночас змагальна програма за участі українських спортсменів буде показана.

Ще однією неприємною новиною стало те, що Міжнародний Паралімпійський комітет заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України. На думку представників МПК, форма команди із зображення державних кордонів є політичною.

Склад збірної України на зимову Паралімпіаду-2026

Лижні перегони та біатлон (з ураженнями опорно-рухового апарату): Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафим Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук

Лижні перегони та біатлон (з порушеннями зору): Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Лобашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна

Гірськолижний спорт: Максим Гелюта

Сноубординг: Владислав Хільченко

Українці вибороли 25 ліцензій на Паралімпійські ігри 2026. Представлятимуть Україну 35 атлетів – 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та сноубордингу.

25 ліцензій – найкращий показник в історії України на рівні Паралімпійських ігор. Досі найбільше представництво збірна мала на Паралімпіаді-2014, коли у Сочі-2014 Україну представляли 23 атлети у трьох видах спорту.

Також цікаво, що наша країна буде представлена у гірськолижному спорті вперше з 2014 року, а у сноубордингу – вперше з 2018-го. За паралімпійський подіум змагатимуться два дебютанти: блогер та автор YouTube-каналу "Однією правою" Владислав Хільченко у сноубордингу та гірськолижник Максим Гелюта.

Загалом у складі України дев'ять дебютантів Паралімпійських ігор. Окрім Гелюти та Хільченка – сім лижників та біатлоністів: Дмитро Середа, Григорій Шимко, Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук. Зокрема, Лобашева дебютувала на міжнародному рівні лише у 2025-му, також вона займалася легкою атлетикою.

Найдосвідченішими ж паралімпійцями у складі збірної України є Олександра Кононова, Григорій Вовчинський і Оксана Шишкова, які змагалися ще у Ванкувері-2010.

У складі "синьо-жовтих" на зимову Паралімпіаду присутній також і призер літніх змагань Парижа-2024 – Павло Баль, який виграв історичну медаль України у шосейній гонці з гендбайку. На зимовій Паралімпіаді Баль дебютував у Пекіні-2022, де його найкращим результатом стало шосте місце в біатлонній гонці на середній дистанції (10 км).

Чого очікувати від виступу українців?

Традиційно наші спортсмени успішно виступають на Паралімпійських іграх. Зокрема з Пекіна-2022 українці привезли 29 нагород: 11 золотих, 10 срібних та 9 бронзових, посівши в підсумку друге місце в медальному заліку. Відповідно, десь на таку кількість медалей можемо розраховувати й у Мілано-Кортіні.

Етнічна українка спробує стати 20-разовою призеркою Паралімпіад

Оксана Мастерс olympics.com

Українським уболівальникам буде цікаво стежити ще й за землячкою, яка представлятиме команду США. 36-річна американка українського походження Оксана Мастерс народилась у Хмельницькому з порушеннями розвитку кінцівок. Вона виховувалась до 7 років у дитячому будинку-інтернаті в Ізяславі.

І хоча спогади про дитинство в Україні Оксана має не найприємніші, вона все ж не цурається свого походження та активно допомагає батьківщині. Зокрема Мастерс, яка раніше носила прізвище Бондарчук, пожертвувала на підтримку України частину призових від Паралімпіади-2024.

Як і багато інших паралімпійців, Оксана змагається і на зимових, і на літніх Іграх. У Парижі-2024 вона здобула дві золоті медалі у велоспорті. Усього в неї 16 медалей Паралімпіад і цілком можливо, що вже в Мілані їхня кількість зросте до 20.

Де дивитися

Офіційним мовником зимових Паралімпійських ігор в Україні є Суспільне мовлення. Транслятор покаже більшість змагань у прямому етері на платформах.

Мова про телеканал Суспільне Спорт, а також ютуб-канал та офіційний сайт. При цьому Суспільне не буде транслювати церемонію відкриття змагань через участь у ній прапорів Росії та Білорусі.