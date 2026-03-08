Паралімпіада-2026. День 2. Текстова трансляція

8 березня, у другий змагальний день Паралімпійських ігор 2026, буде розіграно 10 комплектів медалей, а українці гарантовано візьмуть участь у п'яти фіналах.

Принести медалі України намагатимуться парабіатлоністи, які змагатимуться у різних класах індивідуальних гонок. Крім того, за фінал у парасноубордингу позмагається відомий блогер та автор каналу "Однією правою" на Youtube Владислав Хільченко

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію першого змагального дня Паралімпійських ігор 2026.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри 2026 триматимуть до 15 березня включно. Загалом за 9 змагальних днів буде розіграно 79 комплектів нагород.