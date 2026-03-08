Оксана Мастерс зупинилась за крок від медалі в індивідуальній гонці на Паралімпіаді-2026

На Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, американка українського походження Оксана Мастерс посіла четверте місце в індивідуальній гонці класу сидячи серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату.

36-річна представниця США заробила штрафну хвилину на другому вогневому рубежі й відстала від бронзової призерки, якою стала інша американка Кендалл Гретч, менш ніж на 12 секунд.

Дві штрафні хвилини не завадили Юнджі Кім із Південної Кореї виграти золоту медаль. Віцечемпіонкою Паралімпіади-2026 стала німкеня Аня Вікер, яка напередодні у спринті підіймалася на третій щабель.

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, жінки, клас Sitting

1. 🥇 Юнджі Кім (Південна Корея, LW10.5, 0+2+0+0) 38:00,1

2. 🥈 Аня Вікер (Німеччина, LW10, 1+0+0+0) +12,8

3. 🥉 Кендалл Гретч (США, LW11.5, 0+0+0+1) +36,0

4. Оксана Мастерс (США, LW12, 0+1+0+0) +47,8

Нагадаємо, напередодні Оксана Мастерс виграла спринтерську гонку, ставши шестиразовою паралімпійською чемпіонкою.

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.