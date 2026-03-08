Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Оксана Мастерс зупинилась за крок від медалі в індивідуальній гонці на Паралімпіаді-2026

Денис Шаховець — 8 березня 2026, 11:55
Оксана Мастерс зупинилась за крок від медалі в індивідуальній гонці на Паралімпіаді-2026
Оксана Мастерс
Getty Images

На Паралімпійських іграх 2026, що проходять в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, американка українського походження Оксана Мастерс посіла четверте місце в індивідуальній гонці класу сидячи серед спортсменок з ураженнями опорно-рухового апарату.

36-річна представниця США заробила штрафну хвилину на другому вогневому рубежі й відстала від бронзової призерки, якою стала інша американка Кендалл Гретч, менш ніж на 12 секунд.

Дві штрафні хвилини не завадили Юнджі Кім із Південної Кореї виграти золоту медаль. Віцечемпіонкою Паралімпіади-2026 стала німкеня Аня Вікер, яка напередодні у спринті підіймалася на третій щабель.

Паралімпійські ігри 2026. Індивідуальна гонка, жінки, клас Sitting

  • 1. 🥇 Юнджі Кім (Південна Корея, LW10.5, 0+2+0+0) 38:00,1
  • 2. 🥈 Аня Вікер (Німеччина, LW10, 1+0+0+0) +12,8
  • 3. 🥉 Кендалл Гретч (США, LW11.5, 0+0+0+1) +36,0
  • 4. Оксана Мастерс (США, LW12, 0+1+0+0) +47,8

Нагадаємо, напередодні Оксана Мастерс виграла спринтерську гонку, ставши шестиразовою паралімпійською чемпіонкою.

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

Читайте також :
Паралімпійські ігри. День 2. Фінали в парабіатлоні та старт Хільченко
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026

Паралімпійські ігри

Дві українські душі на подіумі: Мастерс привітала Радя з перемогою на Паралімпіаді-2026
Паралімпіада-2026. День 2. Текстова трансляція
Паралімпійські ігри. День 2. Фінали в парабіатлоні та старт Хільченко
Перед стартом були великі хвилювання: Решетинський – про здобуття дебютного срібла на Паралімпіаді
Досі шокована: Кононова прокоментувала золотий виступ в біатлонному спринті на Паралімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік